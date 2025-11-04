มทภ.2 เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (TMAX) ขับเคลื่อนภารกิจ คืนพื้นที่ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน

4 พ.ย. 68 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (TMAX) ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่มั่นคง และปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้เร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านมนุษยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการสำรวจ เก็บกู้ และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด

พล.ท.วีระยุทธ กล่าวเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง ต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกมิติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพล และประชาชนเป็นสำคัญ

“ภารกิจด้านทุ่นระเบิด คือ ภารกิจสำคัญของการสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ชายแดน ขอให้ผู้ปฏิบัติภารกิจทุกนายระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน“ พล.ท.วีระยุทธ กล่าว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โรงเรียนดังย่านลาดพร้าว ร่อนหนังสือถึงผู้ปกครองประกาศเลิกกิจการ ปิดตำนานกว่า 50 ปี
2

สัญญาณเงียบ ใครเคย "คันทั้งตัว" แต่ไม่เจอผื่น มีบางสิ่งเริ่มทำงานผิดปกติ
3

เผย เครื่องใช้ในบ้าน ปล่อยสารก่อมะเร็ง มากกว่าควันบุหรี่ เตือนเสี่ยงเกิดโรคร้ายตามมา
4

สองพ่อลูกดับสลด หลังถูกแตนยักษ์ รุมต่อยทั่วร่างนับ100ครั้ง ขณะเล่นซิปไลน์ในลาว
5

ครั้งแรก เปิดใจผู้รอดชีวิต เหตุเครื่องแอร์อินเดียตก เผยโชคดีที่รอดมาได้ แต่ทรมานล้มทั้งยืน
6

น้องลียา ลูกสาว เป๊ก-ธัญญ่า รีโพสต์แคปชั่นเด็ดโดนใจมาก คอมเมนต์สนั่นน้องโตแล้วจริงๆ
7

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”
8

พ่อนีโน่ ยินดีกับลูกสาววันสำคัญ นางเอกสาว มิลค์ สุรีมาศ วิวาห์อลังการเจ้าบ่าวออร์แกไนซ์
9

กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เตือน ช่วงไหนฝนเพิ่มขึ้น
10

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น