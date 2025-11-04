มทภ.2 เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (TMAX) ขับเคลื่อนภารกิจ คืนพื้นที่ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน
4 พ.ย. 68 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (TMAX) ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่มั่นคง และปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้เร่งขับเคลื่อนภารกิจด้านมนุษยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการสำรวจ เก็บกู้ และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด เพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด
พล.ท.วีระยุทธ กล่าวเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น จริงจัง ต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกมิติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพล และประชาชนเป็นสำคัญ
“ภารกิจด้านทุ่นระเบิด คือ ภารกิจสำคัญของการสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ชายแดน ขอให้ผู้ปฏิบัติภารกิจทุกนายระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน“ พล.ท.วีระยุทธ กล่าว