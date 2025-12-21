วัดบวรมงคล คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ศึก THE NEW CUP ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานฯ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี นับเป็นเกียรติประวัติสำคัญของโรงเรียนวัดลิงขบ
21 ธันวาคม 2568 – นายภูวเดช ภัทรจิตรา ผู้ฝึกสอน ซึ่งเป็นครูโรงเรียนวัดบวรมงคล(รร.วัดลิงขบ) และเป็นโค้ช เปิดเผยว่า นักกีฬาเปตอง ของ โรงเรียน สร้างผลงานน่าภาคภูมิใจในการแข่งขัน THE NEW CUP ครั้งที่ 20 ประจำปี 2568 รายการกีฬาระดับเยาวชนที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง
โดยสามารถคว้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในประเภท เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี
วัดบวรมงคล สืบสานกีฬาเปตอง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เยาวชน 17 ปี
การแข่งขัน THE NEW CUP ถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ทักษะ ความมีวินัย และน้ำใจนักกีฬา ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นจากสถาบันการศึกษาและสโมสรชั้นนำจากทั่วประเทศ ส่งผลให้ผลงานของทีมโรงเรียนวัดบวรมงคลได้รับการชื่นชมอย่างมาก สำหรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ ได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร ฉวีรัตน์ อายุ 13 ป, ด.ช.นพเกล้า อาจหาญ อายุ 13 ปี
นักกีฬาทั้งสองคนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และการทำงานเป็นทีมอย่างโดดเด่น สามารถฝ่าฟันการแข่งขันในแต่ละรอบได้อย่างน่าประทับใจ แม้มีอายุเพียง 13 ปี แต่สามารถต่อกรกับคู่แข่งที่มีอายุมากกว่าได้อย่างสูสี สะท้อนถึงพื้นฐานการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพและอนาคตที่สดใสในเส้นทางนักกีฬาเยาวชน
นายภูวเดช เปิดอีกว่า ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี วัชรา งามมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคลเล็งเห็นความสำคัญของกีฬาเปตอง ในฐานะกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิ วินัย และความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการ สืบสานกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ทรงโปรด ทางโรงเรียนจึงให้การสนับสนุนและผลักดันกีฬาเปตองอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังคุณค่าและจิตสำนึกแก่เยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณนายชาติชาย สุขสมนึกอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าบวรมงคลและประธานคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาโรงเรียนวัดบวรมงคล ที่ให้การสนับสนุนตลอดมา โดยการแข่งขันครั้งนี้ นับเป็นเกียรติประวัติสำคัญของโรงเรียนวัดบวรมงคล อีกครั้ง
“โดยก่อนหน้านี้ก็ได้รับรางวัลต่างๆ ตลอดมา ทางคณะครูผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ปกครองทุกคน พร้อมกันนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และก้าวสู่การเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพและคุณธรรมในอนาคต นายภูวเดช” โค้ชผู้ฝึกสอนกล่าว
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