ทีมหุ่นยนต์วิศวฯ กำแพงแสน ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัล ชนะเลิศ BRICS Skill Competition 2025 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสากล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า ได้นำนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย นายนิภัทร์ เลาหพรทรัพย์ และ นายณัฐกิตต์ จันทพรม เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน BRICS Skills Competition 2025 (BRICS Future Skills and Technology Challenge) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–22 ธันวาคม 2568 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีมหุ่นยนต์วิศวฯ

ทีมหุ่นยนต์วิศวฯ กำแพงแสน ตัวแทนไทย ชนะเลิศ BRICS Skill Competition 2025

การแข่งขันดังกล่าวเป็นเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติของกลุ่มประเทศ BRICS ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตและนวัตกรรมเทคโนโลยี ครอบคลุมสาขาการผลิตอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ ทักษะดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ระดับนานาชาติ และความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ทีมหุ่นยนต์วิศวฯ กำแพงแสน ตัวแทนไทย ชนะเลิศ BRICS Skill Competition 2025

ผลปรากฏว่า ทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันในสาขา“System Integration and Application for Robots with Artificial Intelligence” การได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านวิศวกรรม หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของนิสิตและคณาจารย์

ตลอดจนความพร้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นิสิตได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติในเวทีนานาชาติครั้งนี้

อ่านข้อมูลเพิ่ม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -https://kps.ku.ac.th/v8/index.php/th/

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