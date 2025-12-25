สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2026 ส่งมอบความสุขให้สัตว์ป่า มอบสิทธิพิเศษ เด็ก-ผู้สูงอายุเข้าชมฟรี 31 ธันวาคม 2568 และ 4 มกราคม 2569
25 ธันวาคม 2568 – นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year 2026 ส่งมอบความสุขให้สัตว์ป่า” ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ 2569 พร้อมมอบประสบการณ์แห่งความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
สำหรับกิจกรรมส่งมอบความสุขให้สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดขบวนรถนำมอบของขวัญสุดพิเศษ พร้อมซานตาคลอสใจดีและเหล่ามาสคอตจากสัตว์ดาวเด่นของสวนสัตว์ ร่วมส่งมอบของขวัญให้แก่สัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ อาทิ คาปิบาร่า (กิงก่องแก้ว) ฮิปโปแคระ (หมูเด้ง) แรดขาว(น้องท็อป) และวอมแบท (ป้าไอซ่า) รวมของขวัญกว่า 100 กล่อง เพื่อสร้างความสุขและเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรักและการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ประชาชน
นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก คุณวันชนะ ยินสูตร ผู้บริหารจัดการศูนย์โซลูชันการใช้งาน (Application Solution Center) ฝ่ายนวัตกรรม บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านโซลูชันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้สนับสนุนของเล่นสำหรับสัตว์ป่าในรูปแบบ ลูกบอลยักษ์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริมสร้างกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายของสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังจัดกิจกรรมพิเศษตลอดช่วงเทศกาล อาทิ การถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับต้นคริสต์มาสยักษ์ กิจกรรมทำบุญปันน้ำใจเพื่อสัตว์ป่าเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ กิจกรรมมอบของขวัญให้สัตว์ป่า รวมถึงบูธทำของขวัญจากใจ สร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจให้กับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย
ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมอบสิทธิพิเศษ เด็กและผู้สูงอายุเข้าชมฟรี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และวันที่ 4 มกราคม 2569 โดยเด็กต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี หรือส่วนสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร และผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป
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