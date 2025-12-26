เสธ.ทบ. ลงพื้นที่ ช่องอานม้า-ปราสาทคนา ตรวจความพร้อมยุทธการ มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังพล เผยขวัญกำลังดี หลังคุมพื้นที่สมบูรณ์

26 ธ.ค.68 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เสนาธิการศูนย์ ปฏิบัติการกองทัพบก (เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ.) พร้อม พร้แมปม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะท ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคสอง (ผบ.ศปก.ทภ.2) และคณะ

โดยได้เดินทางมาตรวจภูมิประเทศ เพื่อเตรียมการด้านยุทธการ ในการควบคุมพื้นที่บริเวณช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณปราสาทคนา จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง กองทัพบก ได้ควบคุมพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

ช่องอานม้า

เสธ.ทบ. ลงพื้นที่ ช่องอานม้า-ปราสาทคนา ตรวจความพร้อมยุทธการ หลังคุมพื้นที่สมบูรณ์

โดยกำลังพลในพื้นที่ยังคงมีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยม ทั้งนี้ เสธ.ทบ./เสธ.ศปก.ทบ. ได้กล่าว ขอบคุณในความเสียสละของกำลังพลทุกนาย พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล และได้ตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้จากทหารกัมพูชา รวมทั้งได้ตรวจแนวการวางกำลังตลอดพื้นที่

อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองทัพบก – https://rta.mi.th/

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