ฤกษ์มงคล เทคอนกรีต เสาเข็มต้นสุดท้าย อาคารเรียน คณะแพทย์ มก. พร้อมเดินหน้าก่อสร้างชั้นใต้ดิน ปี 69

26 ธันวาคม 2568 – ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาเข็มต้นสุดท้าย ต้นที่ 205 หมายเลข 156 ของการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดี หลังจากนี้ไปจะเดินหน้าก่อสร้างฐานรากอาคาร ตอม่อ ชั้นใต้ดิน ส่วนประกอบและโครงสร้างอาคาร ในส่วนนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี พ.ศ. 2569

อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 17 ชั้น มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2571 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 441,441,000.00 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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