รอง ผบช.น.ร่วมปล่อยแถว โครงการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2569 ที่ขนส่งหมอชิต 2 พร้อมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ให้กับ โชเฟอร์รถทัวร์ พร้อมแจกของกินให้ ปชช.ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
26 ธ.ค. 68 – ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หมอชิต 2 พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น.พร้อมด้วยพล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ฐิรวิทย์ บุษบัน รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.สุพล ค้ำชู รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.บางซื่อ พ.ต.อ.เรวัฏ นูมหันต์ ผกก.1 บก.จร. พ.ต.อ.ณัทศิต สัณห์ปภพ ผกก.5 บก.จร. พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต2) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการจราจรบริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อประเมินสภาพการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2569 โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวด เคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนด และเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ได้มีการมอบ แบรนด์ซุปไก่สกัด พร้อม ของที่ระลึกจาก สน.บางซื่อ, บก.จร. ให้แก่ประชาชนผู้เดินทาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยภายในสถานีขนส่งหมอชิต 2 พร้อมร่วมกิจกรรมรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ให้กับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และแจกขนม ลูกอม แบรนด์ ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
รอง ผบช.น. ปล่อยแถว ลดอุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 2569 พร้อมรณรงค์ ‘เมาไม่ขับ’
นอกจากนี้ กก.5 บก.จร. ได้มีการจัดชุดปฏิบัติงานตามสถานีขนส่งทั่วกรุงเทพทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ขนส่งหมอชิต ขนส่งสายใต้ และขนส่งเอกมัย โดยได้มอบแผนปฏิงานแบ่งออกเป็น 3 โซนคือ โซนที่ 1 พื้นที่คัดกรองทำหน้าที่ตรวจวัดเบื้องต้น
หากพบว่า มีแอลกอฮอล์จะให้มาทำการวัดยืนยันผล โซนที่ 2 พื้นที่ตรวจคัน, ตรวจยืนยันผลแอลกอฮอล์ทำการตรวจยืนยันผล หากเกินกว่า 50 มิลลิกรรมเปอร์เซ็นต์ / 20 มิลลิกรรมเปอร์เซ็นต์ กรณีไม่มีใบขับขี่, อายุไม่ถึง 20 ปี, ใบขับขี่ชั่วคราว,ใช้ใบขับขี่ผิดประเภท และผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถต้อง ไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือด (0 มิลลิกรรมเปอร์เซ็นต์) ให้ทำการบันทึกจับกุมดำเนินคดีและโซนที่ 3 พื้นที่ควบคุมผู้กระทำผิดนำส่ง สน.พื้นที่เกี่ยวข้องต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองบัญชาการตำรวจนครบาล – https://metro.police.go.th/
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