ผบช.ทท.-ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต จัดหนักสั่งหวดรถป้ายดำ เอาผิด ฐานเรียกราคานักท่องเที่ยวโหด ปูพรมตั้งด่านทั่วภูเก็ต 9 จุด รวบคาด่าน 237 ราย

ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 (ภูเก็ต-พังงา)พ.ต.อ.ณรภณ วัฒนะกรทวี ผกก.2 ทท.3, เปิดเผยว่า ตามข้องสั่งการ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ให้ตำรวจท่องเที่ยว ร่วม ภ.จว.ภูเก็ต เร่งรัดปราบรถรับจ้างสาธารณะ ผิดกฎหมาย (ป้ายดำ) ที่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับเทศกาล High Season

ในวันนี้ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, พร้อมด้วยตนและพ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สวญ.สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต, ร่วมประชุมกำหนดมาตรการในการตั้งจุดตรวจกวดขันรถรับจ้างสาธารณะผิดกฎหมาย

รถป้ายดำ

สั่งหวดรถป้ายดำ เอาผิดฐานเรียกราคานทท.โหด ตั้งด่านทั่วภูเก็ต 9 จุด รวบ 237 ราย

โดยมีปฏิบัติการตั้งจุดตรวจกวดขันรถรับจ้างผิดกฎหมาย ดังนี้

  1. จุดตรวจสนามบินภูเก็ต สภ.สาคู อ.ถลางจ.ภูเก็ต
  2. จุดตรวจ สภ.เชิงทะเล อ.ถลางจ.ภูเก็ต
  3. จุดตรวจ สภ.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
  4. จุดตรวจ สภ.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
  5. จุดตรวจ สภ.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
  6. จุดตรวจ สภ.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  7. จุดตรวจ สภ.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  8. จุดตรวจ สภ.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  9. จุดตรวจ สภ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

สำหรับผลการปฏิบัติสามารถจับกุมดำเนินคดี ผู้กระทำความผิดได้ทั้งสิ้น 237 ราย แยกเป็น ข้อหาใช้รถไม่ตรงประเภท (รถป้ายดำ) จำนวน 86 รายในฐานความผิดในข้อหาอื่นๆ 151 ราย

อ่านข้อมูลเพิ่ม : ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต – https://phuket.police.go.th/about/commander/

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