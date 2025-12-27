ผบช.ทท.-ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต จัดหนักสั่งหวดรถป้ายดำ เอาผิด ฐานเรียกราคานักท่องเที่ยวโหด ปูพรมตั้งด่านทั่วภูเก็ต 9 จุด รวบคาด่าน 237 ราย
ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 (ภูเก็ต-พังงา)พ.ต.อ.ณรภณ วัฒนะกรทวี ผกก.2 ทท.3, เปิดเผยว่า ตามข้องสั่งการ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ให้ตำรวจท่องเที่ยว ร่วม ภ.จว.ภูเก็ต เร่งรัดปราบรถรับจ้างสาธารณะ ผิดกฎหมาย (ป้ายดำ) ที่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับเทศกาล High Season
ในวันนี้ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, พร้อมด้วยตนและพ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สวญ.สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต, ร่วมประชุมกำหนดมาตรการในการตั้งจุดตรวจกวดขันรถรับจ้างสาธารณะผิดกฎหมาย
โดยมีปฏิบัติการตั้งจุดตรวจกวดขันรถรับจ้างผิดกฎหมาย ดังนี้
- จุดตรวจสนามบินภูเก็ต สภ.สาคู อ.ถลางจ.ภูเก็ต
- จุดตรวจ สภ.เชิงทะเล อ.ถลางจ.ภูเก็ต
- จุดตรวจ สภ.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
- จุดตรวจ สภ.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
- จุดตรวจ สภ.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
- จุดตรวจ สภ.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- จุดตรวจ สภ.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- จุดตรวจ สภ.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
- จุดตรวจ สภ.เมืองภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
สำหรับผลการปฏิบัติสามารถจับกุมดำเนินคดี ผู้กระทำความผิดได้ทั้งสิ้น 237 ราย แยกเป็น ข้อหาใช้รถไม่ตรงประเภท (รถป้ายดำ) จำนวน 86 รายในฐานความผิดในข้อหาอื่นๆ 151 ราย
อ่านข้อมูลเพิ่ม : ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต – https://phuket.police.go.th/about/commander/
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