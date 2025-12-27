ผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน สมาคม ครอบครัว และนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบริจาคเงินสมทบสร้าง โรงพยาบาลเกษตรศาสตร์

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ โครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผู้มีจิตศรัทธา ภาคเอกชน สมาคม ครอบครัว และนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 700,000 บาท ดังนี้

  1. บริษัทเหล็กทรัพย์ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท
  2. คุณประวิทย์ ธงชัยวีวัฒน์ Aggie KU 40 บริษัทโกลบอล ครอปส์ จำกัด ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท
  3. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมชูปถัมภ์ มอบเงินจากการจัดกิจกรรม โครงการ KU RUN 5 จำนวน 2,500,000 บาท
  4. น.สพ.อภิวัจน์ พิเศษไพศาล นิสิตเก่า KU49 สัตวแพทยศาสตร์ รุ่น 53 บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท
  5. ผศ.ดร.สังเวียน จันทร์กองแก้ว และคุณจิรายุ จันทร์กองแก้ว และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท
  6. คุณณรงค์ ตรงธรรม และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่ออุทิศแด่คุณพ่อจิตติ และคุณแม่เกษร ตรงธรรม ผู้ล่วงลับ
  7. บริษัท ทุน ศาศวัต จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่ออุทิศแด่ ศ.เกียรติคุณ พญ.ท่านผู้หญิง เพ็ญศรี ภู่ตระกูล

สำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล

ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่อีกมากมาย จึงได้จัดทำโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาด 400 เตียงปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มีนิสิตแพทย์รุ่นที่ 1 จำนวน 47 คน นิสิตแพทย์รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน และมีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กำลังมีการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ โครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บางเขน

​จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสร้างกุศลในการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าและร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162
2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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