ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต นักกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬา 33rd SEA Games 2025 Thailand รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง จาก 17 ชนิดกีฬา
โดยเป็นผลงานบุคคลเหรียญทอง 12 คน เหรียญเงิน 16 คน และเหรียญทองแดง 16 คน รวม 44 คน จาก ม.เกษตรศาสตร์ ดังนี้
เหรียญทอง 12 คน ได้แก่
-น.ส.วัชรกุล ลิ้มจิตรกร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เทควันโด
-นายอัศวเมธี บารมีช่วย คณะบริหารธุรกิจ แฮนด์บอล
-นายสหฤทธิ์ บัวคำ คณะศึกษาศาสตร์ แฮนด์บอล
-นายณัฐดนัย รักษาวงค์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แฮนด์บอล
-น.ส.นันท์นภัส วัตตพรหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบสบอล 5 คน
-นายธีธัช สุวรรณแสง คณะศึกษาศาสตร์ เบสบอล 5 คน
-น.ส.จิณห์นิภา อดิศัยสิริบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่ายน้ำลีลา
-นายเมธาสิทธิ์ สิทธิภารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เรือพาย
-น.ส.อภิญญา สร้อยจิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เรือพาย
-น.ส.นันทิตา นามงาม คณะศึกษาศาสตร์ ยูยิตสู
-น.ส.ฐานิตา คงช่วย คณะสังคมศาสตร์ โปโลน้ำ
-น.ส.นรีนันท์ กิตติพลภูรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ โปโลน้ำ
เหรียญเงิน 16 คน ได้แก่
-น.ส.นัทวรรณ ครอบบัวบาน บัณฑิตวิทยาลัย แฮนด์บอล
-น.ส.ณัฐิดา รัตนภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ แฮนด์บอล
-น.ส.ศศิกร พันทองหล่อ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาแลสุขภาพ แฮนด์บอล
-นายวรกฤต จันทร์ช้าง คณะสังคมศาสตร์ คาราเต้
-น.ส.ไอรินลดา ศรีอากาศไกรแสง คณะศึกษาศาสตร์ คาราเต้
-นายธนกฤต ซ้ายหนองขาม คณะศึกษาศาสตร์ เบสบอล
-นายปิยทัศน์ ไทรบัวเเก้ว คณะศึกษาศาสตร์ เบสบอล
-น.ส.ชุติกาญจน์ ลาภนิตยพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เทควันโด
-น.ส.ศศิภา ชูผล วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เทควันโด
-นายอัจฉริยะ เกิดแก้ว คณะศึกษาศาสตร์ เทควันโด
-นายสิปปกร เกาะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ยิงธนู
-น.ส.อภิญญา สร้อยจิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เรือพาย
-น.ส.ภัทรศุกรี ศรีวิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ยิงปืน
-นายณัฐพงศ์ ไตรสม คณะศึกษาศาสตร์ ฮอกกี้
-นายศุภกฤต วันทาสุข คณะศึกษาศาสตร์ โบว์ลิ่ง
-นายธนชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล บัณฑิตวิทยาลัย ฮอกกี้น้ำแข็ง
เหรียญทองแดง 16 คน ได้แก่
-นายธนา เขียวลายเลิศ คณะบริหารธุรกิจ เทควันโด
-น.ส.กชพร ประทุมสุวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย ยิงธนู
-นายสิปปกร เกาะแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ยิงธนู
-นายสัญลักษณ์ พิพัฒน์ภิญโญ บัณฑิตวิทยาลัย ซอฟท์บอล
-น.ส.จิรารัก ค้าโค บัณฑิตวิทยาลัย ซอฟท์บอล
-น.ส.นันธิชา ศิริวดี คณะศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล
-น.ส.มีนตรา โชคขจรไพศาล คณะศึกษาศาสตร์ ซอฟท์บอล
-น.ส.ถิรายุ ศักดิ์เจริญชัยกุล คณะสังคมศาสตร์ ซอฟท์บอล
-นายธีธัช ประดิษฐสุดสวาท คณะสังคมศาสตร์ ยิงปืน
-นายพงษ์พัฒน์ งามนุช คณะศึกษาศาสตร์ ดาบสากล
-นายพงศธร ชัยนิยม คณะศึกษาศาสตร์ โปโลน้ำ
-นายศุภกร กลิ่นหอม บัณฑิตวิทยาลัย โปโลน้ำ
-นายกิตตินันท์ โชติษฐยางกูร คณะศึกษาศาสตร์ ว่ายน้ำ
-น.ส.ชวกร วุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย โบว์ลิ่ง
-น.ส.ปิ่นมนัส คำชัยภูมิ บัณฑิตวิทยาลัย โบว์ลิ่ง
-น.ส.ไอศิกา แก้วยงกฏ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปัญจกีฬา