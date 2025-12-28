เสนาธิการทหารบก ประธานพิธี รับ ศพทหารกล้า พร้อมให้กำลังใจครอบครัว พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม วีรชนสมรภูมิบ้านหนองจาน

28 ธ.ค. 2568 – พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีรับศพทหารกล้า ที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแสดงความอาลัยและสดุดีแด่ พลทหาร ทิวตะวัน พลเยี่ยม ตำแหน่ง พลปืนเล็ก สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ สมรภูมิบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.68

พลทหารทิวตะวัน พลเยี่ยม นับเป็นทหารกล้ารายที่ 26 ที่สละชีพจากการปฏิบัติภารกิจปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยมีภูมิลำเนาอยู่ที่ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 13 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ เสนาธิการทหารบก ได้พูดคุยและให้กำลังใจแก่ ครอบครัวของทหารกล้า โดยได้พบและแสดงความห่วงใยต่อ บิดาและมารดา ของพลทหารทิวตะวัน พร้อมยืนยันว่ากองทัพบกจะดูแลสิทธิ สวัสดิการ และให้การช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ สมเกียรติแห่งการเสียสละเพื่อชาติ

กองทัพบกขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ และขอสดุดีในความกล้าหาญ ความเสียสละ และจิตวิญญาณของทหารอาชีพ ซึ่งจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของกองทัพบกและประชาชนชาวไทยตลอดไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
4

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
7

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
8

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
9

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง
10

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น