เทศกาลปีใหม่ ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด รอง ผบ.ตร. สั่งบริหารจราจร เร่งระบายรถในช่วงเวลาหนาแน่น
28 ธ.ค 68 – พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) รายงานว่า มีประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่งผลให้ถนนสายหลักหลายเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางออกจากกรุงเทพมหานคร มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงสั่งการให้ระดมกำลังตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการบริหารจัดการจราจร เร่งระบายการจราจรในจุดคอขวด และในช่วงเวลาหนาแน่น เปิดใช้ช่องทางพิเศษตามความเหมาะสม และจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรอย่างเต็มกำลัง พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามและรายงานสถานการณ์จราจรแบบต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
โดย ด้าน พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยอำนวยความสะดวกการจราจรควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายจราจร โดยมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงเป็นหลัก เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
และฝากไปยังประชาชนผู้ขับขี่ขอให้ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถก่อนออกเดินทาง โดยเฉพาะระบบเบรก ยางรถ และไฟส่องสว่าง สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการขับขี่ในขณะมึนเมาหรือมีอาการง่วงนอน ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียชีวิต ซึ่งทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เตรียมห้องพักทั่วประเทศไว้ให้พี่น้องประชาชนเข้าใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่ พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช ศ เปิดเผยข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1–26 ธันวาคม 2568 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสะสมแล้วกว่า 1,007 ราย สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการร่วมกันลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ใช้รถใช้ถนนด้วยความมีสติและความรับผิดชอบ ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่ และหลีกเลี่ยงการขับขี่ในขณะง่วงนอน เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจร โทร. 1197, สายด่วนตำรวจทางหลวง โทร. 1193, หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง