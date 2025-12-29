รสมือระดับตำนาน เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ สู่ประสบการณ์โอมากาเสะ สุดพิเศษ ในกทม. ณ เท็นโกะ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ขอเชิญทุกท่านพบกับการกลับมาอีกครั้งของ เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ เชฟอาหารญี่ปุ่นระดับตำนาน เจ้าของร้านโอมากาเสะชื่อดังในย่านกินซ่า กรุงโตเกียว หนึ่งในร้านยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพและความประณีตทุกขั้นตอน

ในโอกาสพิเศษนี้ เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ เตรียมเดินทางมามอบประสบการณ์ โอมากาเสะแท้จากโตเกียวสู่กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2569 ณ ห้องอาหารเท็นโกะ

นำเสนอศิลปะแห่งโอมากาเสะแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ การเตรียมปลาอย่างพิถีพิถัน ไปจนถึงการปรุงรสอย่างละเมียดละไม ถ่ายทอดความงดงามของรสชาติและการทำอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริงการกลับมาครั้งนี้คือการนำรสมือแห่งต้นตำรับกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้ง เพื่อพาทุกท่านสัมผัสโอมากาเสะในแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์แบบ

เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ คือ ผู้ได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก พร้อมรางวัลการันตีความเป็นเลิศมากมาย ได้แก่ Tabelog Award Bronze และ 100 Best Restaurants Award ปี 2021, 2022 และ 2025 สะท้อนถึงมาตรฐานอันยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำว่าการกลับมาครั้งนี้ คือหนึ่งในมื้ออาหารที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่: ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมถึงวันที่ 11 มกราคม 2569
สถานที่: ห้องอาหารเท็นโกะ โอมากาเสะ บริเวณชั้นล๊อบบี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพ
เมนู: โอมากาเสะ 20 คอร์ส จากวัตถุดิบตามฤดูกาลส่งตรงจากญี่ปุ่น
ราคา: ท่านละ 15,900 บาทสุทธิ

ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับประสบการณ์รสชาติระดับโลก ที่รังสรรค์ด้วยความตั้งใจและฝีมือของ เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ เชฟโอมากาเสะชื่อดังจากย่านกินซ่า กรุงโตเกียว ร้านอาหารที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น แต่ครั้งนี้ทุกท่านสามารถสัมผัส โอมากาเสะแท้ระดับต้นตำรับโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่น ได้ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ มีที่นั่งมีจำนวนจำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 02-680-9999
เว็บไซต์: https://www.pullmanbangkokkingpower.com/offers/chef-hiroshi-saeki/

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
2

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
3

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
4

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
5

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
6

ด่วน! ตร.ปะทะกลุ่มคนร้าย จนท.เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 คนร้ายเสียชีวิต 1 ระทึกนราธิวาส
7

แห่อาลัย "น้องข้าวโพด" นักศึกษาสาววัย 23 ปี เพื่อน ๆ สุดเศร้า
8

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
9

คฑา ชินบัญชร เผยดวง 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง ดาวอาทิตย์ยกเข้า 18 ต.ค. เปิดทางเริ่มต้นใหม่อย่างโดดเด่น
10

กดเซฟไว้เลย! 5 สเต็ป สยบ “แมลงสาบตัวเล็ก” พาหะนำโรคร้าย ให้สิ้นซากยกรัง