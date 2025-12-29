รสมือระดับตำนาน เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ สู่ประสบการณ์โอมากาเสะ สุดพิเศษ ในกทม. ณ เท็นโกะ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ขอเชิญทุกท่านพบกับการกลับมาอีกครั้งของ เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ เชฟอาหารญี่ปุ่นระดับตำนาน เจ้าของร้านโอมากาเสะชื่อดังในย่านกินซ่า กรุงโตเกียว หนึ่งในร้านยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น ด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพและความประณีตทุกขั้นตอน
ในโอกาสพิเศษนี้ เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ เตรียมเดินทางมามอบประสบการณ์ โอมากาเสะแท้จากโตเกียวสู่กรุงเทพ ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2569 ณ ห้องอาหารเท็นโกะ
นำเสนอศิลปะแห่งโอมากาเสะแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ การเตรียมปลาอย่างพิถีพิถัน ไปจนถึงการปรุงรสอย่างละเมียดละไม ถ่ายทอดความงดงามของรสชาติและการทำอาหารญี่ปุ่นอย่างแท้จริงการกลับมาครั้งนี้คือการนำรสมือแห่งต้นตำรับกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้ง เพื่อพาทุกท่านสัมผัสโอมากาเสะในแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์แบบ
เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ คือ ผู้ได้รับการยกย่องในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก พร้อมรางวัลการันตีความเป็นเลิศมากมาย ได้แก่ Tabelog Award Bronze และ 100 Best Restaurants Award ปี 2021, 2022 และ 2025 สะท้อนถึงมาตรฐานอันยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำว่าการกลับมาครั้งนี้ คือหนึ่งในมื้ออาหารที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่: ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคมถึงวันที่ 11 มกราคม 2569
สถานที่: ห้องอาหารเท็นโกะ โอมากาเสะ บริเวณชั้นล๊อบบี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์กรุงเทพ
เมนู: โอมากาเสะ 20 คอร์ส จากวัตถุดิบตามฤดูกาลส่งตรงจากญี่ปุ่น
ราคา: ท่านละ 15,900 บาทสุทธิ
ขอเชิญทุกท่านร่วมดื่มด่ำกับประสบการณ์รสชาติระดับโลก ที่รังสรรค์ด้วยความตั้งใจและฝีมือของ เชฟฮิโรชิ ซาเอกิ เชฟโอมากาเสะชื่อดังจากย่านกินซ่า กรุงโตเกียว ร้านอาหารที่นิยมอย่างมากในญี่ปุ่น แต่ครั้งนี้ทุกท่านสามารถสัมผัส โอมากาเสะแท้ระดับต้นตำรับโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงญี่ปุ่น ได้ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ มีที่นั่งมีจำนวนจำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: 02-680-9999
เว็บไซต์: https://www.pullmanbangkokkingpower.com/offers/chef-hiroshi-saeki/