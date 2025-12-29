มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ มอบข้าวสารจำนวน 100 กระสอบ สนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไฟป่า
วันที่ 29 ธันวาคม 2568 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกับบริษัท วีระการเกษตร จำกัด ลงพื้นที่มอบข้าวสาร จำนวน 100 กระสอบ กระสอบละ 15 กิโลกรัม ให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบข้าวสาร เพื่อนำไปกระจายต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเป็นการส่งกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ซึ่งต้องทำงานอย่างหนัก เสียสละ และเผชิญกับความยากลำบากในการควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ มีความตั้งใจช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ที่ต้องเผชิญกับภารกิจควบคุมไฟป่าซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
การมอบข้าวสารในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัย
ทั้งนี้ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรที่ทุ่มเททำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป