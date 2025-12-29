สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ชื่อแล้ว! “ก๊อปแก๊ป” สมาชิกใหม่ ลูกตัวกินมดยักษ์ หลังนักท่องเที่ยวร่วมโหวตสูงสุด กว่า 12,000 คน สุ่มผู้โชคดีแจกรางวัล ฏิทินตั้งโต๊ะหมูเด้ง

29 ธันวาคม 2568 – นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า “ลูกตัวกินมดยักษ์” ตัวล่าสุดที่เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้รับการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว คือ “ก๊อปแก๊ป” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากกิจกรรมโหวตชื่อผ่านแฟนเพจ Facebook ของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ชื่อแล้ว ‘ก๊อปแก๊ป’ ลูกตัวกินมดยักษ์ นักท่องเที่ยวร่วมโหวต

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเด็ก เยาวชน และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมโหวตทั้งหมด 14,255 คน รวมกว่า 12,071 โหวต โดยชื่อ “ก๊อปแก๊ป” ได้รับคะแนนมากที่สุด และถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเรียก ลูกตัวกินมดยักษ์ตัวล่าสุดนี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สุ่มผู้โชคดีแจกรางวัล ฏิทินตั้งโต๊ะหมูเด้ง

นอกจากความน่ารักของ ลูกตัวกินมดยักษ์ แล้ว ทางสวนสัตว์ยังได้จัดลุ้นรับปฏิทินตั้งโต๊ะหมูเด้ง จำนวน 10 รางวัล โดยได้สุ่มผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ร่วมโหวต

ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่แฟนเพจ “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo” หรือสอบถามโทร. 0-3831-8444 ต่อ 213

โดยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จะจัดส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2569

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