สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ชื่อแล้ว ‘ก๊อปแก๊ป’ ลูกตัวกินมดยักษ์ นักท่องเที่ยวร่วมโหวต

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ชื่อแล้ว! “ก๊อปแก๊ป” สมาชิกใหม่ ลูกตัวกินมดยักษ์ หลังนักท่องเที่ยวร่วมโหวตสูงสุด กว่า 12,000 คน สุ่มผู้โชคดีแจกรางวัล ฏิทินตั้งโต๊ะหมูเด้ง
29 ธันวาคม 2568 – นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า “ลูกตัวกินมดยักษ์” ตัวล่าสุดที่เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้รับการตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว คือ “ก๊อปแก๊ป” ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากกิจกรรมโหวตชื่อผ่านแฟนเพจ Facebook ของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเด็ก เยาวชน และนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมโหวตทั้งหมด 14,255 คน รวมกว่า 12,071 โหวต โดยชื่อ “ก๊อปแก๊ป” ได้รับคะแนนมากที่สุด และถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเรียก ลูกตัวกินมดยักษ์ตัวล่าสุดนี้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สุ่มผู้โชคดีแจกรางวัล ฏิทินตั้งโต๊ะหมูเด้ง
นอกจากความน่ารักของ ลูกตัวกินมดยักษ์ แล้ว ทางสวนสัตว์ยังได้จัดลุ้นรับปฏิทินตั้งโต๊ะหมูเด้ง จำนวน 10 รางวัล โดยได้สุ่มผู้โชคดีจากรายชื่อผู้ร่วมโหวต
ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ที่แฟนเพจ “สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo” หรือสอบถามโทร. 0-3831-8444 ต่อ 213
โดยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จะจัดส่งภายในวันที่ 6 มกราคม 2569