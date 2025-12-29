นิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. E24 KU28 บริจาคเงิน 1 ล้านบาท สมทบสร้างโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากนายอำนวย เนตยสุภา และครอบครัว นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (E24) นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU28)

นับเป็นการบริจาคครั้งที่ 3 รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท เพื่อสมทบการสร้างคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ ณ ห้องอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัยที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล

ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่อีกมากมาย

จึงได้จัดทำโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขนาด 400 เตียง

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มีนิสิตแพทย์รุ่นที่ 1 จำนวน 47 คน นิสิตแพทย์รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน และมีการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลเกษตรศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กำลังมีการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ โครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บางเขน

​จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญสร้างกุศลในการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าและร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162
2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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