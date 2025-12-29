เทศกาลปีใหม่ 2569บก.น.6 ระดมกำลัง ลงพื้นที่ตรวจเข้ม เน้นย้ำดูแลประชาชน นักท่องเที่ยว ปลอดภัย สร้างความอุ่นใจให้ผู้ประกอบการ
29 ธ.ค. 2568 – พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ธรา แปงเครื่อง รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.วิทวัส เข่งคุ้ม ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 พ.ต.อ.วัชรวีร์ ธรรมเสมา ผกก.สน.จักรวรรดิ พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ สูงโคตร รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย2
นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษ MPB S.W.A.T ของ สน.พลับพลาไชย2 และ สน.จักรวรรดิ ลงพื้นที่ตรวจเข้มการรักษาความปลอดภัยย่านเยาวราช เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 สร้างความอุ่นใจให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยมุ่งเน้นพื้นที่สำคัญและพื้นที่เสี่ยงในย่านเยาวราช ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าขายทองคำที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณธนาคาร ร้านค้าทอง และเส้นทางสัญจรหลัก เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานประกอบการ ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเสี่ยง ตลอดจนการลาดตระเวนเชิงรุกในพื้นที่โดยรอบ พร้อมกำชับให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวด รอบคอบ และสุภาพเรียบร้อย เพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดโอกาสการก่ออาชญากรรมในทุกมิติ
โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพิ่มความถี่ในการตรวจตราและตั้งจุดสังเกตการณ์ในช่วงเวลาที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงค่ำคืน เพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีความมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในห้วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิต เดินทาง และประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงปีใหม่ได้อย่างอุ่นใจและปลอดภัย