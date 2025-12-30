ผู้การทางหลวง ลงพื้นที่โคราช สั่งปรับแผนเชิงรุก เปิดช่องทางพิเศษ ถนนมิตรภาพ รองรับ รถ M6 กำชับเตรียมอุปกรณ์รถ ห้องพักประชาชน ดูแลประชาชนทุกมิติ เบื้องต้นผ่าน 3 วันส่งรถออกแล้วกว่า 1.7 ล้านคัน พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กำลังใจตำรวจผู้ปฏิบัติงาน
30 ธ.ค. 68 – พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจสภาพการจราจรถนนมิตรภาพ มี พ.ต.อ.วิษณุ คำโนนม่วง ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.ท.จิรพันธุ์ รุจิระกุล รอง ผกก.6 บก.ทล. พ.ต.ท.จิระพันธ์ มณีรัตน์ สวญ.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล. นครราชสีมา พร้อมข้าราชการตำรวจทางหลวงนครราชสีมาและอาสาจราจรต้อนรับ บรรยายสรุปการจราจร ณ ส.ทล.1 กก.6 บก.ทล.
ผู้การทางหลวง ได้ตรวจสอบความพร้อมของรถจักรยานยนต์สายตรวจ รถยนต์สายตรวจ อาสาจราจร อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนบนท้องถนน เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล ที่ชาร์ตแบต เติมลม และอื่นๆ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนบนท้องถนนทุกมิติ
พร้อมสั่งปรับแผนการจราจรเชิงรุก เน้นจุดติดขัดของตำรวจทางหลวงนครราชสีมา ช่วง ทล.2 มิตรภาพ กม.175-197 (โนนสูง-แยกตลาดแค) ที่รับรถต่อจากมอเตอร์เวย์ M6 ทล.290 (วงแหวนนครราชสีมา) และ ทล.304 วังน้ำเขียว ทำให้เกิดรถติดสะสมกว่า 20 กม. โดยสั่งการให้เร่งเปิดช่องทางพิเศษให้สัมพันธ์ปริมาณีถ เพื่อระบายการจราจร
ผบก.ทล.ได้ให้กำลังใจตำรวจทางหลวงผู้ปฏิบัติ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ข้าวสาร อาหารสด ให้ตำรวจทางหลวง พร้อมร่วมประกอบอาหารให้ตำรวจทางหลวงรับประทานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และแจกจ่ายประชาชน
หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงกลางดง ตรวจความพร้อมของห้องพักประชาชน และลงตรวจจราจรเนินกลางดง กำชับการกวดขันวินัยรถวิ่งขวา แก้ไขปัญหาจราจร
พล.ต.ต.พรศักดิ์ กล่าวว่า ” จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของการบริหารจัดการจราจรส่งพี่น้องประชาชนเดินทางกลับเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่รับรถจาก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.290 (วงแหวนนครราชสีมา) และ ทล.304 วังน้ำเขียว
ซึ่งปีนี้จะพบว่า การจราจรภาพรวมคล่องตัวดี จุดคือที่เคยติดขัดทุกๆปี ช่วงกลางดง คลองไผ่ การจราจรจะเบาบางลง จะไปติดขัดช่วงโนนสูง-แยกตลาดแคแทน จึงได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่การเร่งเปิดช่องทางพิเศษระบายรถ อำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ทำงานเชิงรุกตามจุดที่การจราจรติดขัด โดยบูรณาร่วมกับทุกภาคส่วน
ส่วนภาพรวมการจราจรวันนี้ ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกเส้นทางในยังคล่องตัว แต่คาดว่าช่วงเย็นๆวันนี้จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับปีใหม่ จะมีรถติดสะสมต่อเนื่องถึงวันที่ 31 ธ.ค.2568 ซึ่งตำรวจทางหลวงได้เตรียมแผยรองรับแล้ว ที่ผ่านมา 3 วัน (27-29 ธ.ค.68) ข้อมูลของกรมทางหลวงได้ส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านแล้วกว่า 1,761,063 คัน
ทั้งนี้ขอยืนยัน ตำรวจทางหลวงพร้อมอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนบนท้องถนน พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือที่หมายเลข 1193 ตลอด 24 ชม.“