เทศกาลปีใหม่ กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง รณรงค์การ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ”

30 ธ.ค. 2568 พล.อ.ท.ประสิทธิ์ ดำรงค์ปรีชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต คุณสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ผู้แทนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2569 โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณตลาดกินซ่า ท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด (ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2569 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนการติดตามรายงานสถานการณ์

พร้อมทั้งเปิดให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านศูนย์ฯ ในระหว่างห้วงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 รวมทั้งสิ้น 7 วัน โดยกองทัพอากาศได้จัดจุดบริการประชาชน ณ โรงเรียนการบิน และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนพร้อมเบอร์ติดต่อฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ

โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานสำหรับด่านชุมชน กิจกรรมรับมอบน้ำดื่ม-เครื่องดื่ม กิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และนิทรรศการรณรงค์การ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ”

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เริ่มวันพรุ่งนี้ ถล่มยาวๆ 8 วัน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 2 ฝนตกหนักถึงหนักมาก เปิดชื่อจังหวัดไหนเสี่ยงบ้าง
2

กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก ฉบับที่ 1 โดนเต็มๆวันที่ 18-25 ต.ค.นี้
3

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ดวงช่วงนี้แปลกๆ ทำดีกลับได้ผลร้าย เหมือนแกว่งเท้าหาเสี้ยน
4

นายช่างหึงโหด ทารุณ ‘นศ.สาว’ ขังในบ้าน 3 วัน ขืนใจซ้ำ แฉตร.ไกล่เกลี่ยให้รับเงินเยียวยา
5

ตร.เรียกปรับ คนขับตุ๊กตุ๊ก รีดค่าโดยสารนักท่องเที่ยวรัสเซีย 4,000 บาท แต่ได้แค่ 400
6

ราคาทองวันนี้ 17 ต.ค.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดแล้ว เผยราคาล่าสุด
7

เจ้าอาวาสคบหญิงซ้อนถึง 3 คน พระลูกวัดได้ยินทะเลาะสนั่นกุฏิ อาละวาดเดือด ก่อนหลวงพี่ล่องหน
8

ปิดฉาก 40 ปี KFC เตรียมเปลี่ยนมาขายโค้กปีหน้า แทน เป๊ปซี่
9

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
10

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569