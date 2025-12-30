เทศกาลปีใหม่ กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง รณรงค์การ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ”
30 ธ.ค. 2568 พล.อ.ท.ประสิทธิ์ ดำรงค์ปรีชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือนทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต คุณสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศ ผู้แทนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2569 โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณตลาดกินซ่า ท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด (ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2569 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอดจนการติดตามรายงานสถานการณ์
พร้อมทั้งเปิดให้บริการประชาชนที่สัญจรผ่านศูนย์ฯ ในระหว่างห้วงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 – 5 มกราคม 2569 รวมทั้งสิ้น 7 วัน โดยกองทัพอากาศได้จัดจุดบริการประชาชน ณ โรงเรียนการบิน และกองบินต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนพร้อมเบอร์ติดต่อฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ
โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานสำหรับด่านชุมชน กิจกรรมรับมอบน้ำดื่ม-เครื่องดื่ม กิจกรรมปล่อยขบวนรถรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และนิทรรศการรณรงค์การ “ขับขี่ปลอดภัย ลดความเร็ว ลดอุบัติเหตุ”