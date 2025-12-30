รมว.กลาโหม ต้อนรับผบ.ทหารสูงสุดมาเลเซีย เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง เสริมสร้างเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียน อย่างมีประสิทธิภาพ
30 ธ.ค.68 ที่กระทรวงกลาโหม พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อวันพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.ตัน ซะรี ฮะจิ มูฮัมหมัด นิชาม บิน ฮะจิ จัฟฟาร์ (Tan Sri Hj Mohd Nizam bin Hj Jaffar) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย พร้อมแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างกัน
ในการนี้ รมว.กลาโหม ได้ขอบคุณฝ่ายมาเลเซียที่ให้การสนับสนุนกระทรวงกลาโหมไทยเป็นอย่างดีตลอดมา โดยเฉพาะการประสานงานด้านความมั่นคงที่เป็นไปด้วยความราบรื่น รวมถึงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–มาเลเซีย ในโอกาสครบรอบ 68 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียที่ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยในการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ ไทยได้ยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนมาเลเซียในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2568 และเชื่อมั่นว่า มาเลเซียจะสามารถขับเคลื่อนความร่วมมือด้านกลาโหม เสริมสร้างเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ