เคานต์ดาวน์ใจกลางกรุงเทพฯ คึกคักล้นสยามพารากอน ปรากฏการณ์ส่งท้ายปีสู่ศักราชใหม่ยิ่งใหญ่ทั่วทุกพื้นที่
สยามพารากอน Global Landmark Destination จุดหมายปลายทางระดับโลก ชวนทุกคนสนุกและดื่มด่ำบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง กับงาน “Siam Paragon The Magical Celebration 2026”
ที่จัดเต็มความมหัศจรรย์ก่อนก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ส่งต่อช่วงเวลาแสนพิเศษก่อนข้ามปีด้วยกิจกรรมไฮไลท์ที่รวมไว้ครบทุกอารมณ์ เติมเต็มโมเมนต์ดีๆ ในช่วงปลายปีให้กลายเป็นความทรงจำอัน
น่าประทับใจ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมงานล้นทะลัก
บรรยากาศค่ำคืนวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ณ สยามพารากอน เต็มไปด้วยความคึกคักและพลังแห่งการเฉลิมฉลอง เมื่อผู้คนหลั่งไหลออกมาใช้ช่วงเวลาพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเนืองแน่น สยามพารากอนเนรมิตทุกพื้นที่ให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความสุข อัดแน่นด้วยกิจกรรมและความบันเทิงสุดพิเศษ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่ปักหมุดให้สยามพารากอนเป็นที่หนึ่งในใจของสถานที่เคานต์ดาวน์
เริ่มต้นความสนุกกันที่ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 กับคอนเสิร์ตส่งท้ายปีจาก “DMD GEN5” ที่ขนพลังความสดใสและโชว์สุดมันมาสร้างสีสัน เสิร์ฟความสนุกแบบจัดเต็ม เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากแฟนๆ ก่อนพา
ทุกคนก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างเต็มอารมณ์
ถัดมาที่เวที NEXTOPIA ชั้น 5 ก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน กับการปรากฏตัวของบอยกรุ๊ปสุดฮอตแห่งปี “PERSES” ที่ขนเพลงจังหวะสนุกมาเร่งอะดรีนาลีนของแฟนๆ แบบจุใจ เติมเต็มบรรยากาศให้คึกคักตลอดทั้งพื้นที่
ขณะเดียวกันที่ EATELIER ชั้น 4 ก็อบอวลไปด้วยเสียงเพลงและรอยยิ้ม จากศิลปินอารมณ์ดี “ซุปเปอร์เตย” ที่ถ่ายทอดความสุขผ่านบทเพลง กลายเป็นพลังงานบวกให้ผู้ร่วมงานได้ผ่อนคลายและดื่มด่ำกับช่วงเวลาพิเศษในค่ำคืนปลายปี
ก่อนจะปิดท้ายความประทับใจที่ แกรนด์สเตจ พาร์ค พารากอน ชั้น M กับการอุ่นเครื่องความสนุกจากศิลปินหน้าใส “Sweezdream” ที่เตรียมเพลงฮิตมามอบให้แฟนๆ อย่างใกล้ชิด ก่อนส่งต่อเวทีให้กับพี่ใหญ่อย่าง “WIM – กานต์ กษิดิ์เดช” ที่ร่วมพาทุกคนนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ ท่ามกลางเสียงเพลง ความอบอุ่น และบรรยากาศแห่งความสุขที่โอบล้อมค่ำคืนส่งท้ายปีไว้อย่างสมบูรณ์แบบ
สำหรับคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม สยามพารากอนยังคงเดินหน้ามอบความสุขให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ NEXTOPIA เมืองต้นแบบแห่งโลกอนาคต ร่วมมอบความสุขเต็มพิกัด สนุกไปศิลปินที่มาร่วมนับถอยหลังพาทุกท่านอิ่มเอมไปกับบรรยากาศช่วงเทศกาล ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน เปิดให้บริการถึง 24.00 น.
- วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 23.30 น. ร่วมส่งเสียงนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมกัน กับวงดนตรีแถวหน้าของไทย ‘Tilly Birds’ ที่จะมาร่วมระเบิดความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ให้แฟนๆ แบบ
สุดมันส์!
พาร์ค พารากอน สยามพารากอน พร้อมเสิร์ฟความสุขจัดหนัก จัดเต็ม
สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายร่วมฉลองความมหัศจรรย์ของฤดูกาล ณ พาร์ค พารากอน โดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่
- วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ พาร์ค พารากอน เตรียมปลดล็อคสกิลหูเคลือบทองคำไปกับเสียงเพลงจากนักร้องสาวเสียงดี “อิ๊งค์-วรันธร เปานิล” ที่ขนเอาเพลงดังมาจากแฟนๆ แบบเต็มอิ่มก่อนจะส่งต่อเวทีใน เวลา 23.30 น.ให้คู่จิ้นบอยเลิฟแห่งปี “เก่ง-น้ำปิง” พร้อมด้วยเซอร์ไพรส์โชว์
สุดฮอตจาก “ธามไท (TIMETHAI)” มาร่วมนับเวลาถอยหลังส่งความสุขมอบรอยยิ้มข้ามปีไปด้วยกัน สร้างคืนเคานต์ดาวน์สุดฮอตที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร
พบความพิเศษสุดมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้
ณ สยามพารากอน พิเศษสุดตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2568 สยามพารากอน และพารากอน
ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00-23.00 น และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธ.ค.2568 ชั้น G เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00-24.00 น.
ส่วนโซน EATELIER ชั้น 4 และ NEXTOPIA ชั้น 5 และ 5A เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00- 24.00 น. ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp