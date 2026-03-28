บริษัท Siam Solar Cell จัดสัมมนา อัปเดตเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เสริมควมมั่นคงของระบบ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 25 มี.ค 69 ห้องรัชดา ชั้น 6 โรงแรม SC Park Hotel กรุงเทพมหานคร บริษัท Siam Solar Cell Co., Ltd. จัดงานสัมมนา “Transforming the Future: Intelligent Energy Storage for Industry” เพื่ออัปเดตเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดและระบบกักเก็บพลังงานสำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยี Commercial Energy Storage System ขนาด 197 kWh จาก SolarEdge Technologies ซึ่งเป็นโซลูชันระบบกักเก็บพลังงานที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพด้านพลังงาน ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า และเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีการอัปเดตแนวโน้มเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจด้านพลังงานเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม

นายธนชัย แซ่เอียง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้ข้อมูลว่า จากแนวโน้มสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน ราคาพลังงานมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนด้านพลังงานเป็นสัดส่วนหลัก การนำระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเข้ามาใช้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้

โดยนายธนชัย กล่าวว่า ภาพรวมของงานในวันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ เราเห็นความตื่นตัวในเรื่องพลังงานมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะโซลูชัน Intelligent Energy Storage ที่ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว

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