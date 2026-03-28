ตำรวจทางหลวง มุกดาหาร สกัดจับสินค้าปลอมและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ล็อตใหญ่กว่า 30,000 ชิ้น หากหลุดรอดไปสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง (บก.ทล.) ได้ร่วมกันทำการตรวจยึดสินค้าที่ไม่สามารถระบุที่มาได้ชัดเจนและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนหลายรายการ

จากการขยายผลสกัดจับนายสุพจน์ฯ อายุ 51 ปี พร้อมด้วยของกลางเป็นสินค้าหลากหลายชนิดรวมจำนวนกว่า 30,875 ชิ้น ซึ่งถูกบรรทุกซุกซ่อนมาในรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน 71-xx07 พระนครศรีอยุธยา

โดยเจ้าหน้าที่สามารถทำการสกัดจับและตรวจยึดได้ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 กิโลเมตรที่ 455-456 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาและทำการบันทึกตรวจยึดสินค้าทั้งหมดเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดต่อไป

สืบเนื่องจากก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากสายลับว่า จะมีการลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายและสินค้าที่ไม่ระบุที่มาโดยใช้รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการขนส่งผ่านเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 212

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้วางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ในจุดเสี่ยง จนกระทั่งพบรถบรรทุกต้องสงสัยที่มีลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งขับผ่านมายังบริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อทำการขอตรวจสอบ

พบนายสุพจน์ เป็นผู้ขับขี่ ซึ่งในระหว่างการสอบถามเบื้องต้น นายสุพจน์ฯ แจ้งว่าตนเองไม่ทราบว่าสินค้าที่บรรทุกมานั้นเป็นสินค้าชนิดใด เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทำการตรวจค้นโดยแสดงความบริสุทธิ์ใจจนผู้ขับขี่พอใจ

ผลการตรวจค้นพบสินค้าที่ไม่มีเอกสารแสดงที่มาและละเมิดเครื่องหมายการค้าจำนวนถึง 69 รายการ อาทิ กระเป๋าแฟชั่น 100 ใบ, เสื้อยืด 6,500 ตัว, หมวกแก๊ป 7,300 ใบ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 30,875 ชิ้น จากการประเมินเบื้องต้นสินค้าที่ตรวจยึดได้มีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านบาท แต่หากสินค้าเหล่านี้สามารถหลุดลอดไปจำหน่ายยังตลาดปลายทางในกรุงเทพมหานคร จะมีมูลค่าความเสียหายสูงถึงกว่า 20 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวนายสุพจน์ พร้อมรถบรรทุกและของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบและนับจำนวนอย่างละเอียดที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงนิคมคำสร้อย ก่อนจะนำสินค้าส่งพนักงานสอบสวน สภ.นิคมคำสร้อย เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เบื้องต้นนายสุพจน์ ผู้ขับขี่ให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างขับรถไปรับสินค้าดังกล่าวมาจากบริเวณลานจอดรถพื้นที่โล่งแถวสะพานมิตรภาพมุกดาหาร-สะหวันเขต ในตัวเมืองมุกดาหาร เพื่อนำสินค้าทั้งหมดไปส่งยังพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับค่าจ้างในราคาเที่ยวละ 7,000 บาท และอ้างว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเนื่องจากผู้ว่าจ้างจะติดต่อแจ้งพิกัดอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าสู่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล., ว่าที่ พ.ต.อ.วิษณุ คำโนนม่วง ผกก.6 บก.ทล. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.กีรติ เหิมศรีชาติ สว.ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. ดำเนินการ

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