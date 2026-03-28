มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 6 รางวัล สำนักงานสีเขียว ‘สถาปัตย์’ สร้างประวัติศาสตร์ รางวัล Platinum แห่งแรกของไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( มก.) สร้างความโดดเด่นด้านการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนระดับประเทศ ล่าสุด 6 หน่วยงาน มก. ผ่านการรับรอง “สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ประจำปี 2568 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สร้างประวัติศาสตร์เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองระดับสูงสุด ได้รับตราสัญลักษณ์ Green Office Platinum สะท้อนบทบาทการเป็นต้นแบบองค์กรภาครัฐในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ Net Zero
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ผศ.นท.หญิงดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบันเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รศ.ดร.ศุภกิตติ์ สายสุนทร รองคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพเเละเทคโนโลยีดิจิทัล และนายประเพลิน เกษมโอภาส ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ (Green Office)
ซึ่งจัดโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสํานักงาน มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ณ โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สำหรับในปี 2568 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองรวม 6 หน่วยงาน ได้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับ Green Office Platinum กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับ Green Office Plus คณะเกษตร ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) คณะมนุษยศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) คณะสังคมศาสตร์ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) คณะสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
ส่งผลให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวแล้วรวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน สะท้อนถึงการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกระดับขององค์กร
ความสำเร็จที่โดดเด่นในปีนี้ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง ระดับ Green Office Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 หน่วยงานแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้
ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า “การได้รับรองในระดับ Platinum ไม่ใช่เพียงความสำเร็จขององค์กร แต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
บทบาทของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คือการเป็นต้นแบบในการออกแบบพื้นที่ที่สมดุลระหว่างการใช้งานและสิ่งแวดล้อม เราไม่ได้เพียงสอนเรื่องความยั่งยืน แต่ลงมือปฏิบัติจริงในทุกมิติขององค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ”
ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองระดับดีเยี่ยม (Gold) มาแล้ว 2 สมัย (ปี พ.ศ. 2563 และ ปี พ.ศ. 2566) ก่อนยกระดับสู่ Platinum อย่างภาคภูมิ ในปี 2568
ด้าน ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการได้รับรางวัลในระดับประเทศ แต่เป็นผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสะท้อนผ่านการที่มหาวิทยาลัยสามารถครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทยติดต่อกัน 5 ปีซ้อน และก้าวสู่การเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสีเขียวระดับแนวหน้าของโลก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2035 โดยบูรณาการการบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เข้ากับพันธกิจด้านการศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กร ทั้งด้านการใช้พลังงาน การจัดการทรัพยากร และการลดก๊าซเรือนกระจก ความสำเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะการก้าวสู่ระดับ Green Office Platinum ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงเป็นตัวอย่างที่สะท้อนว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงกำหนดนโยบาย แต่สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จริงในทุกระดับขององค์กร เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนสู่ เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions อย่างเป็นรูปธรรม”