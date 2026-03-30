โอกาสทองนักลงทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกทัพแฟรนไชส์เด็ด บุกหาดใหญ่ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้ประชาชนพื้นที่ภาคใต้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกทัพแฟรนไชส์คุณภาพกว่า 40 แบรนด์ พร้อมกิจกรรมให้ความรู้และการเจรจาธุรกิจแบบครบวงจร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เติบโต ทั่วประเทศ พบกันได้ที่งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 @เซ็นทรัลหาดใหญ่ 3-6 เมษายน 2569

กิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลหาดใหญ่ ยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก โดยคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ผ่านมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด

เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ได้มีโอกาสเข้าถึงการลงทุน พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์รวมถึงการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ เพื่อเป็นเวทีในการขยายธุรกิจรวมถึงเปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

โดยไฮไลต์สำคัญของการจัดงาน คือ การแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของธุรกิจแฟรนไชส์ แพ็กเกจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ เช่น ธุรกิจการศึกษาลดสูงสุด 40% ธุรกิจเครื่องดื่มลดสูงสุด 100,000 บาท ธุรกิจเครื่องซักผ้าอัตโนมัติลดสูงสุด 200,000 บาท พร้อมแถมฟรีเครื่องซักผ้า

นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินมาร่วมออกบูธให้คำปรึกษาและสนับสนุนเงินทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษแก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถลุ้นรับโปรโมชั่นส่วนลดแฟรนไชส์สุดพิเศษภายในงาน

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในพื้นที่จังหวัดที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลหาดใหญ่ เพื่อเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : [email protected]

#SuperDBD #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – https://www.dbd.go.th/

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