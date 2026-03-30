ทส. จับมือ ภาครัฐ–เอกชน-ประชาชน ขับเคลื่อนต่อเนื่อง “ลดเหลือ ลดทิ้ง : Stop Food Waste SDG 12.3” หวังเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมไทย ในการลดขยะอาหาร
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการ “ลดเหลือ ลดทิ้ง : Stop Food Waste SDG 12.3” โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นำร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กว่า 300 ร้าน เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ ร้านค้าที่เข้าร่วมจะได้รับสติกเกอร์สัญลักษณ์ “ลดเหลือ ลดทิ้ง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างรับผิดชอบ และร่วมสื่อสารแนวคิด “บริโภคอย่างพอดี” สู่ผู้บริโภคในวงกว้าง
จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการขยะอาหาร โดยเฉพาะแอพลิเคชัน LookieWaste ที่เชื่อมโยงการดำเนินงานเชิงนโยบายเข้ากับการปฏิบัติจริงเพื่อผลักดันการลดขยะอาหารอย่างเป็นระบบ
โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง เลขาธิการสผ. คณะผู้บริหารทส. รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน
นายประเสริฐ กล่าวว่า การลดขยะอาหารไม่ใช่เพียงมาตรการปลายทาง แต่คือการปรับระบบการผลิตและการบริโภคตั้งแต่ต้นทาง หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ประเทศไทยสามารถเร่งลดปริมาณขยะอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญ และเปลี่ยนความท้าทายนี้ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล การขับเคลื่อนโครงการ “ลดเหลือ ลดทิ้ง” ในภาคศูนย์การค้า ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและมีการบริโภคในปริมาณสูง นับเป็นต้นแบบสำคัญของการลดขยะอาหารในภาคธุรกิจบริการ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างต้นแบบการจัดการขยะอาหาร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การลดขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลสู่ภาคส่วนอื่นเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลดขยะอาหารในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรฯ ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะอาหาร เริ่มต้นจากการบริโภคอย่างพอดี ลดเหลือ ลดทิ้ง เพื่อร่วมกันเป็นพลังสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ลดขยะอาหาร และขับเคลื่อนสังคมไทยมุ่งสู่เป้าหมายการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป