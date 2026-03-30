กองทัพบก พา คณะสื่อมวลชนสายทหาร ลงพื้นที่ชายแดนอุบลฯ รับฟังบรรยายสรุปภาพรวม-ด้านการข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ได้ข้อมูลความเป็นจริง
30 มี.ค.2569 – ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พล.ต.วินธัย สุวารี เลขานุการกองทัพบก ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก , พล.ท.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่
นำคณะสื่อมวลชนสายทหาร ลงพื้นที่เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยมี พ.อ.วินัย บุญวิจิตร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทัพภาค 2 ให้การต้อนรับ
โดยในที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน พล.ต.วินธัย กล่าวว่า เนื่องจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกมุ่งเน้นการ ยกระดับการสื่อสารเชิงรุก โดยการพาชื่อมวลชนลงพื้นที่จริงเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปหลังจบสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมีแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย 1.พัฒนารูปแบบการสื่อสาร ปรับสมดุลระหว่างการสื่อสารแบบ ทางการ ขั้นตอนชัดเจน และ กึ่งทางการเข้าใจง่ายแบบ One Page เพื่อความรวดเร็วและทันสมัย 2.บริหารจัดการข้อมูล ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความลับทางราชการ เช่น ที่ตั้งหน่วยทหาร ตามคำแนะนำของเครือข่ายสื่อและประชาชน
พล.ต.วินธัย กล่าวอีกว่า 3.ยึดกุมพื้นที่ข่าวสาร เน้นการแจ้งเหตุให้เร็วผ่านช่องทางหลักของกองทัพบก เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจากข้อมูลบิดเบือน ก่อนจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความละเอียดและสวยงามในภายหลัง และ 4.แลกเปลี่ยนและบูรณาการ: สร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์ ครบถ้วน และตรงกับความต้องการของประชาชน
ขณะที่ พ.อ.วินัย บุญวิจิตร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทัพภาค 2 กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทัพภาค 2 ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนง ทำให้ข่าวสารมีความถูกต้องส่งถึงสาธารณะชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการเดินทางมาของเลขานุการกองทัพบก และสื่อมวลชน ส่วนกลาง ก็มักจะได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อนำไปเสนอแก่สาธารณะชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงปัญหาต่างๆตามแนวชายแดน ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์หรือศูนย์ประสานงาน กองทัพภาคที่ 2 มีวิธีการทำงาน และการนำเสนอที่หลากหลาย ที่สำคัญคือการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์หลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาลาว, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส และภาษาไทย ซึ่งหลังจากนี้จะมีการมุ่งเน้น “ภาษาอาหรับ” เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมในด้านของการเพิ่มภาษาในการสื่อสารสื่อสาธารณะชนและประชาคมโลก
พ.อ.วินัย กล่าวอีกว่า ภารกิจของศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทัพภาค 2 ไม่ใช่เพียงการรายงานข่าวประจำวัน แต่คือการสร้างพันธมิตรทางข้อมูลข่าวสาร ประเมินภัยคุกคามและสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบรรลุเป้าหมายทางยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอย่างสมบูรณ์