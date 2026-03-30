รองแม่ทัพภาคที่3 ตรวจเข้มฝึกกองพันเคลื่อนที่เร็ว เน้นรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ แสดงขีดความสามารถของกำลังพลในสถานการณ์จำลองที่สอดคล้องกับภารกิจจริง

30 มี.ค. 2569 – ที่พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่ 3 ใน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยกองพลทหารราบที่ 4 ให้การต้อนรับ พล.ต.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว (RDF) ประจำปี 2569 ของ กองทัพภาคที่ 3 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับกองพลและหน่วยขึ้นตรงร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ติดตามการฝึกในหลายมิติ ทั้งการปฏิบัติการทางยุทธวิธี การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ตลอดจนการแสดงขีดความสามารถของกำลังพลในสถานการณ์จำลองที่สอดคล้องกับภารกิจจริง

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมนวัตกรรมและยุทโธปกรณ์ที่พัฒนาโดยหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 4 และ กองกำลังนเรศวร (กกล.นเรศวร) ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในการปรับตัวของกองทัพต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการรบที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบแนวทางการฝึก โดยเน้นให้นำภัยคุกคามในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถานการณ์ฝึก เพื่อเสริมสร้างความสามารถของกำลังพลให้ปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมของภัยคุกคามรูปแบบใหม่

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