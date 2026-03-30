ศจร.ตร. มอบรางวัลอีกหนึ่ง “จราจรกู้ชีพ” สภ.นาจอมเทียน ชื่นชมทำหน้าที่เข้มแข็ง ควบคู่ช่วยชีวิตประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรตำรวจ
30 มีนาคม 2569 – พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศจร.ตร.) และ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศจร.ตร.
มอบหมายให้ พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบรางวัลให้กับ “ส.ต.ท.พัชรพล คงคากุล” ผบ.หมู่ (จร.) สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี
ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ด้วยความเสียสละ
เพื่อชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยความเสียสละ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรตำรวจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจ ณ สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี
โดยมี พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบช.ภ.2 พร้อมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี , ผกก.สภ.นาจอมเทียน และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี ให้การต้อนรับ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้า ที่ดูแลพี่น้องประชาชน
พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ในนามศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้า ที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่
พร้อมทั้งนำความห่วงใยจาก พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ที่ได้ฝากชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบเงินรางวัลให้กับ ส.ต.ท.พัชรพลฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ที่ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนจนเกิดผลสัมฤทธิ์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 07.30 น. ขณะที่ ส.ต.ท.พัชรพลฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำตู้กดสัญญาณไฟจราจรแยกบ้านอำเภอ
เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรในชั่งโมงเร่งด่วน ได้มีประชาชนท่าทีตระหนกตกใจรีบวิ่งมาแจ้งว่ามีผู้ป่วยหมดสติและไม่มีชีพจร ภายในร้านนวดแห่งหนึ่งบริเวณแยกบ้านอำเภอ ถนนสุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ผู้ป่วย สภาวะวิกฤตหมดสติ ไม่มีชีพจร รีบทำการปั๊มหัวใจ
จึงรีบไปตรวจสอบ พบผู้ป่วยอยู่ในสภาวะวิกฤตหมดสติไม่มีชีพจร จึงได้รีบทำการปั๊มหัวใจ (CPR) อย่างสุดความสามารถ จนกระทั่งผู้ป่วยกลับมาหายใจและมีชีพจรอีกครั้ง ก่อนประสานมูลนิธิกู้ภัยนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล โดยเหตุการณ์นี้ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
ส.ต.ท.พัชรพลฯ กล่าวว่า ได้ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลในปั๊มหัวใจ (CPR) ตั้งแต่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 และได้อบรมเพิ่มเติมจากโครงการของตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นสังกัดเดิมก่อนจะย้ายมายัง สภ.นาจอมเทียน
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน
ด้วยความรู้ที่มี และความต้องการอันแรงกล้า ที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน จึงได้รีบดำเนินการอย่างสุดความสามารถเท่าที่ตนพอจะทำได้ ซึ่งผลของการกระทำนั้นได้ช่วยฟื้นคืนชีวิตของพี่น้องประชาชน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ตนเองและหน่วยงาน
นอกจากนี้ พล.ต.ท.นิธิธรฯ กล่าวว่า การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้สถานีตำรวจทั่วประเทศจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ศจร.ตร. จึงมีแนวทางขยายผลโมเดล “จราจรกู้ชีพ” ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง
เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ซึ่งหลายเหตุการณ์มักเป็น “ด่านหน้า” ที่ถึงจุดเกิดเหตุเร็วที่สุด มีความพร้อมในการช่วยชีวิตประชาชน ซึ่งความพร้อมและจิตอาสาเช่นนี้ คือสิ่งที่สะท้อนถึงบทบาทของตำรวจในฐานะ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง ความพร้อมในการช่วยชีวิตประชาชน
ซึ่งความพร้อมและจิตอาสาเช่นนี้ คือสิ่งที่สะท้อนถึงบทบาทของตำรวจในฐานะ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” อย่างแท้จริง