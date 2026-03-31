แพทย์ รพ.ตำรวจ สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ รับมอบสถานะ Fellow of American College of Cardiology
พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ ในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดของไทย เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ารับมอบสถานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ระดับสูง Fellow of American College of Cardiology (FACC) ซึ่งถือเป็นเกียรติยศอันทรงคุณค่าในวงการแพทย์โรคหัวใจระดับโลก
การได้รับสถานะ FACC ในครั้งนี้ เป็นการยกย่องแพทย์ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างโดดเด่น ตลอดจนมีภาวะผู้นำทางวิชาชีพ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ สถานะ Fellow of American College of Cardiology เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพทางวิชาการ ความสำเร็จในวิชาชีพ และจริยธรรมของแพทย์ ที่ได้รับการยอมรับจาก American College of Cardiology ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านโรคหัวใจชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวงการแพทย์ไทย ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมสะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยในการพัฒนาคุณภาพการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ คณะกรรมการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมภ์ ประกอบด้วย พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์ รองนายแพทย์ใหญ่ รศ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ ศาสตราธิคุณ พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง ศ. พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ และศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงศ์ รศ. นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ เข้าร่วมประชุม American College of Cardiology Annual Scientific Session 2026 (ACC.26) ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และร่วมประชุมทวิภาคีระหว่าง American College of Cardiology และ Heart Association of Thailand เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสององค์กรด้วย