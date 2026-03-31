โก โฮลเซลล์ ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ขานรับกระทรวงพาณิชย์ ร่วม “ไทยช่วยไทย” บรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจ ลดราคาสินค้า Own Brand – สินค้าพันธมิตร ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ภาคครัวเรือน
โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าพันธกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์วิกฤติราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบไปยังราคาสินค้า ต้นทุนผู้ประกอบการ ไปจนถึงค่าครองชีพประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ล่าสุด โก โฮลเซลล์ เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” ของกระทรวงพาณิชย์ ยกขบวนสินค้า Own Brand และสินค้าคุณภาพรวมกว่า 1,800 รายการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษสุดคุ้ม
โดยมีสินค้าไฮไลท์ลดราคาสูงสุดถึง 50% ครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และวัตถุดิบสำหรับธุรกิจอาหาร คุณภาพมาตรฐาน ทั้ง A-CHOICE, SUPERSAVE, PROSAVE, SIPP และ YIM พร้อมสินค้าแบรนด์พันธมิตรอีกมากมายที่เข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้ “ผู้บริโภค” ลดค่าใช้จ่ายได้จริง และ “ผู้ประกอบการ” บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – พฤษภาคม 2569 ที่ โก โฮลเซลล์ทั้ง 14 สาขาทั่วประเทศ และแอปพลิเคชัน GO WHOLESALE
ในการนี้ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคณะ นำทีมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” ณ โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต ก่อนคิ๊กออฟโครงการอย่างเป็นทางการวันที่ 1 เมษายน 2569
ไม่เพียงเท่านั้น นอกจากเข้าร่วม “ไทยช่วยไทย” แล้ว ในช่วงนี้ โก โฮลเซลล์ ยังผนึกพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 85 แบรนด์ จัดแคมเปญใหญ่สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก “โชห่วย GO Plus ครั้งที่ 2 ซัมเมอร์นี้ มีแต่ได้ กำไรพุ่ง” นำเสนอจุดเด่น ด้านกลยุทธ์ราคาและการพัฒนาโชห่วย ผ่านโปรแกรมสะสมยอดซื้อ และสิทธิประโยชน์ 4 ต่อ
อาทิ GO Bonus ยิ่งซื้อยิ่งได้ โดยมีสินค้ากว่า 1,000 รายการ หมุนเวียนจัดโปรโมชั่นแรง ลดราคาสูงสุด 50% และแจกคูปองเงินสดช่วยลดต้นทุน มีระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2569 ด้วย
ทั้งนี้ โก โฮลเซลล์ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และประชาชนในภาคครัวเรือน ลดภาระค่าครองชีพ ประคับประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจไปได้
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