ไทยเบฟ ผนึกภาครัฐ–เอกชน ชวนปักหมุดเที่ยวงานมหาสงกรานต์แห่งปี “Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ปีที่ 11 “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” พร้อมกันทั่วประเทศ 11–15 เมษายน นี้
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ผนึกความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรเตรียมจัดงาน “Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน สงกรานต์ บ้านฉัน” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสานต่อความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์
พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของวิถีความเป็นไทยกับความสุขที่เรียบง่าย อบอุ่น เป็นกันเอง ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปด้วยกันอย่างงดงาม ตั้งแต่วันที่ 11–15 เมษายน 2569 นี้
เตรียมปักหมุดเที่ยวเทศกาลปีใหม่ไทยให้เย็นฉ่ำชื่นใจกันทั่วหล้า พร้อมกันทั้ง 4 ภาค รวม 6 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร บน Landmark หลักที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เอเชียทีค เดอะริเวอร์ ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ท่ามหาราช สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ท่าศาลเจ้ากวนอู คลองสาน และท่ายอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางรถ ราง เรือ ซึ่งมีเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการรับส่งฟรี ทั้ง 10 ท่าน้ำ
รวมไปถึง ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำพูน ภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น ที่พร้อมให้ทุกคนสัมผัสอัตลักษณ์อันเป็นเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ที่นอกจากความสุข สนุกสนานแล้ว สายมูต้องไม่พลาดกับกิจกรรมมงคล 8 ประการ เดินสายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคล และความปังต้อนรับปีใหม่ไทย อิ่มบุญ สุขใจ กันทั่วหล้า
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในนามประธานเปิดงาน กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดงาน “Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” มาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการยกระดับเทศกาลไทย สู่เวทีนานาชาติ
โดยใช้การท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถ่ายทอดเสน่ห์ไทยผ่านวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะร่วมสมัย และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นการเดินทาง และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง ด้านเทศกาล และวัฒนธรรมระดับสากล เทศกาลสงกรานต์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2569 รวม 5 วัน
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวต่อว่า คาดการณ์ว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศอย่างคึกคัก คาดว่าจะเกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวรวมประมาณ 30,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
โดยตลาดต่างประเทศคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 500,000 คน สร้างรายได้ประมาณ 8,100 ล้านบาท ขณะที่ตลาดในประเทศ คาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย เดินทางท่องเที่ยว จำนวน 5.96 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 22,250 ล้านบาท
การจัดกิจกรรมสงกรานต์ทั่วประเทศมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่าย กระจายการเดินทาง และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนภาคีเครือข่าย ชุมชน และสื่อมวลชนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการจัดงาน Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย เพื่อถ่ายทอดคุณค่าของ “สงกรานต์ไทย” ซึ่งเป็นมรดกโลก สู่สายตานานาชาติ”
นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยถึงการจัดงาน“งาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ว่า “งาน Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทยก้าวสู่ปีที่ 11 โดยยังคงยึดมั่นในการสืบสาน และต่อยอดคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ไทย อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” ซึ่งสะท้อนถึงความเรียบง่าย อบอุ่น และความสุขในแบบวิถีไทยที่ทุกคนเข้าถึงได้
การจัดงานในปีนี้ เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การเชื่อมโยงชุมชนในระดับภูมิภาค และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรายได้ชุมชน
นายนิติกร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ แนวทางการดำเนินงานของ Water Festival ยังสะท้อนถึงบทบาทของไทยเบฟในการขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการมิติด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยต่อยอดจากกิจกรรมสำคัญ เช่น
นายนิติกร กล่าวอีกว่า โครงการ SX REPARTMENTSTORE ที่ส่งเสริมการคัดแยก และนำทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และโครงการ เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างน่าประทับใจ”
นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน “Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” กล่าวว่า “การจัดงาน“Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 11 โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่มาเที่ยวชมงานอย่างคึกคักทุกพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของเทศกาลท้องถิ่นที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของประเทศไทย ที่ได้รับการกล่าวถึงในระดับนานาชาติ
การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ผสานพลังกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / กระทรวงวัฒนธรรม / กองทัพเรือ / กรุงเทพมหานคร / พันธมิตรท่าน้ำ / ชุมชนในพื้นที่การจัดงานทุกภูมิภาค และเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนเทศกาลให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และเฉลิมฉลองวิถีไทย
พร้อมสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาครัฐ ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านการนำเสนอสงกรานต์ในรูปแบบร่วมสมัย ครอบคลุมทั้งศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ดนตรี และกีฬาไทย พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดงานของชุมชน
โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มีโอกาสต่อยอดกิจกรรม และกิจการในการนำเสนอสินค้า และภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยในปี 2568 งาน “Water Festival 2025 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จัดงานกว่า 3.9 ล้านบาท”
สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน “Water Festival 2026 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” คือการแห่พระพุทธรูปประจำพระอารามทางน้ำ จาก 5 พระอารามหลวง /ลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ / สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด / รดน้ำดำหัวตามประเพณีโบราณ / เก็บภาพที่ระลึกสุดประทับใจกับฉายานิติกร / ช้อปสินค้าชุมชน / การแสดงดนตรี และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ Bike Walk Talk Boat ที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องราวย่านวิถีเก่า ผ่านการล่องเรือ เดินชม และปั่นจักรยาน สัมผัสมนต์เสน่ห์ของชุมชน และเรื่องเล่า
ในอดีตช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกิจกรรมล่องเรือท่องประวัติศาสตร์ บันทึกภาพพหุวัฒนธรรมคลองบางกอกน้อยร่วมกับบ้านและสวน เอกซ์พลอเรอร์คลับ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จะพาผู้ร่วมงานสัมผัส
วิถีชุมชนริมน้ำอย่างใกล้ชิดและร่วมเรียนรู้เกร็ดประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์กับกิจกรรมเสวนา “ย้อนรอยสงกรานต์” ร่วมกับมิวเซียมสยาม
ขอเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศ “สนุกสนาน สงกรานต์บ้านฉัน” ในงาน “Water Festival 2026 เทศกาล วิถีน้ำ…วิถีไทย” เพื่อก้าวข้ามปีใหม่ไทยไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 11–15 เมษายนนี้ ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand