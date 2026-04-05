ตำรวจพระราชวัง ติดตาม กำไลข้อมือ Cartier ราคากว่า 100,000 บาท คืนนักท่องเที่ยว พร้อมจับโจ๋พกอาวุธปืนช่วงระดมกวาดล้าง
5 เม.ย. 69 – พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รองผบก.น.6 สั่งการให้ พ.ต.อ.ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก. สน.พระราชวัง พ.ต.ท.อัสนี ตระกูลฐิติทรัพย์ รอง ผกก.ป.สน.พระราชวัง พ.ต.ท.สมนึก แสงแก้ว สวป.สน.พระราชวัง พ.ต.ท.ธีรพงศ์ พินิจมนตรี สว.สส.สน.พระราชวัง ชุดสืบสวนสน.พระราชวัง
ร่วมกันตรวจสอบเหตุนักท่องเที่ยว แจ้งว่า กำไรข้อมือยี่ห้อ cartier มูลค่าประมาณ 100,000 บาท ได้หายไป ขณะมาเดินเที่ยวถ่ายรูปบริเวณ ศาลหลักเมือง ถึง ข้างกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.พระราชวัง ได้ใช้เวลาตรวจสอบกล้องวงปิด ประมาณ 3 -4 ชม. จนพบคนลักษณะก้มหยิบสิ่งของ และขึ้นแท็กซี่ ตรวจสอบคนขับรถแท็กซี่และได้ติดต่อคนขับรถ ซึ่งได้เลิกงาน นอนพักผ่อนแล้ว มาช่วยชี้จุด
และได้เดินทางจาก สน.พระราชวัง กทม. ไปยัง แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จุดที่คนเอาไป ลงรถซึ่งมีระยะทางไกล ตรวจสอบ เข้าซอย หลายซอย เช็คกว่าจะพบบ้าน จุดลงรถ ดังกล่าว และใช้เวลา เชิญคนที่อยู่ในบ้าน ออกมาพบ พร้อมนำสิ่งของที่ผู้แจ้ง ทำหล่นหายมาคืนให้ผู้แจ้งในเวลา 22.30 น.เรียบร้อย
ผู้แจ้งได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระราชวัง ที่ติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืนได้ เนื่องจากผู้แจ้งไม่คิดว่าจะได้คืน เนื่องจากกำไลข้อมือขนาดเล็ก และได้เดินทางไปหลายที่ ไม่ทราบว่าหล่นที่ใด และกำไลข้อมือมีมูลค่าสูง 100,000 กว่าบาท ถ้าใครเก็บได้คงไม่นำมาคืน
จึงได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามให้คืนจนได้
อีกคดี สายตรวจชุดปฎิบัติการที่ 3ได้ร่วมกันทำการจับกุมตัว นายพงศ์ศรัณย์ ขอสงวนนามสกุล อายุื19 ปี พร้อมด้วยของกลางในคดี อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ชนิดเดี่ยวหักลำ ขนาดลำกล้องใช้กระสุนขนาด .32 ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแห่งท้องที่
, พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์และพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบชายต้องสงสัยขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น WAVE125 ขับอยู่บนถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
จึงได้เรียกให้หยุดรถ และเข้าตรวจสอบ พบนายพงศ์ศรัณย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.พระราชวังจึงขอเข้าทำการตรวจค้น ก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้นายพงศ์ศรัณย์ ทราบจนเป็นที่พึงพอใจแล้ว ผ
ลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ชนิดเดี่ยวหักลำ ซ่อนภายใต้เบาะรถจักรยานยนต์ จากการสอบถามนายพงศ์ศรัณย์ ให้การว่าอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ชนิดเดี่ยวหักลำ กระบอกดังกล่าว เป็นของตนจริง ได้พกมาเพื่อใช้ป้องกันตัว ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย