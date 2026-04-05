ทส.เอาจริง ! ระดมกำลังจนท. เร่งดับไฟป่า ปิดจบก่อนสงกรานต์ สั่งงดเผาทุกกรณี คืนอากาศสะอาดให้คนไทย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 เม.ย. 2569 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า ภาคเหนือ) เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนให้ปราบปรามผู้ลักลอบเผาป่าอย่างจริงจัง
พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือให้คลี่คลายก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ล่าสุด พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษารมว.ทส. พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ จํานงสิริศักดิ์ รอง ปกท.ทส. ได้นำคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประชุมร่วมกับ 16 จังหวัดภาคเหนือผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเข้มข้น
ขณะเดียวกัน ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าครั้งใหญ่ ทั้ง “ชุดเสือไฟ” จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และ “ชุดเหยี่ยวไฟ” จากกรมป่าไม้ รวม 380 นาย เสริมด้วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีก 1,900 นาย และเตรียมส่งกำลังเพิ่มเติมอีก 500 นาย จากพื้นที่เสี่ยงต่ำ เพื่อหมุนเวียนกำลังช่วยเจ้าหน้าที่แนวหน้าที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องมานานเกือบเดือน
พร้อมกันนี้ยังได้ย้ำว่า รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และสุขภาพของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกนาย
ด้านนายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการพบจุดความร้อน (Hotspot) จำนวนมากผิดปกติในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ทั้งเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์
เพื่อเป็นไปตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ดำเนินการจับผู้เผาป่า มาลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด หลังพบจุดความร้อน (Hotspot) จำนวนมากผิดปกติในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ทั้งเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้เผาป่าทุกราย
พร้อมขอความร่วมมือประชาชน “งดเผาทุกกรณี” และร่วมกันแจ้งเบาะแส เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน และคืนอากาศสะอาดให้คนไทยก่อนถึงช่วงสงกรานต์นี้