สุชาติ รมว.ทส. ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่า จ.ตาก ส่งกำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมหนุนเสริมกำลังทันทีหากสถานการณ์รุนแรง
วันที่ 6 เม.ย. 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวเน้นย้ำทันทีที่ได้รับทราบรายงานสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วันที่ 5 เมษายน 2569 ซึ่งสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
โดยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง และยืนยันว่าหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น กระทรวงฯ พร้อมส่งกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมทันที
ทั้งนี้ จากข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 เมษายน 2569 จังหวัดตาก พบจุดความร้อน (Hotspot) รวมทั้งสิ้น 5,331 จุด โดยพบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จำนวน 1,054 จุด และส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ล่าสุดจากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP (ระบบ VIIRS) ประจำวันที่ 5 เมษายน 2569 รอบเช้า พบจุดความร้อน 111 จุด และรอบบ่าย 12 จุด กระจายในหลายพื้นที่ ได้แก่ อำเภอสามเงา ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ และอุ้มผาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง
ทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงต่อการลุกลามเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิสูงถึง 42 องศาเซลเซียส และมีเชื้อเพลิงสะสมจำนวนมาก อย่างไรก็ตามแนวโน้มสถานการณ์ในวันนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยจำนวนจุดความร้อนลดลง ขณะที่จังหวัดยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
สำหรับด้านคุณภาพอากาศ พบว่า จังหวัดตากมีจำนวนวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานสะสมแล้ว 30 วัน โดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมาอยู่ในระดับสีแดง ก่อนจะปรับลดลงมาอยู่ในระดับสีส้มในวันที่ 5 เมษายน สะท้อนถึงสัญญาณการคลี่คลายบางส่วนของสถานการณ์
ในส่วนของการดำเนินงานเชิงรุก นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 3–5 เมษายน 2569 ทั้งในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดและอำเภอเมืองตาก โดยเน้นการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่จริง เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรการให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนน้ำบาดาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ จังหวัดตากได้กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกอย่างเข้มข้น โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า จัดกำลังเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการปะทุของไฟ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 120 เครือข่าย
รวมถึงการสนับสนุนกำลังทหารจากกองกำลังนเรศวรและ มณฑลทหารบกที่ 310 เข้าร่วมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ อีกทั้งมีการประชุมวางแผนบริหารจัดการสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรให้เหมาะสมในแต่ละจุดเกิดเหตุ
ทั้งนี้ นายสุชาติ รมว.ทส. ย้ำว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกกรณี เพื่อร่วมกันลดปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน จังหวัดตากยังคงระดมกำลังอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัด และเร่งฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หากมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม จังหวัดจะเร่งประสานงานไปยังส่วนกลางทันที