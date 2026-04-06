อบอุ่น-สุดพิเศษ! เซอร์ไพรส์วันเกิด 72 ปี ‘บิ๊กอู๋ อดุลย์’ รวมมิตรคนดัง ร่วมอวยพรแน่น

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2569 ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ได้มีการจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี ของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีต ผบ.ตร. โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางมวลมิตรจากหลากหลายวงการเข้าร่วมอวยพรอย่างคับคั่ง

การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นวาระพิเศษ เนื่องจากครอบครัวได้ร่วมกันจัดงานเซอร์ไพรส์ขึ้น โดยที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์มีหลักปฏิบัติส่วนตัวที่จะไม่จัดงานวันเกิดหรือเลี้ยงฉลองใดๆ มักใช้เวลารับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวและญาติสนิทเท่านั้น แม้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ใกล้ชิดจะประสงค์เข้าอวยพร ก็มักหลีกเลี่ยงเสมอ จนกลายเป็นธรรมเนียมที่รับรู้กันโดยทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสครบรอบ 72 ปีครั้งนี้ ครอบครัวเห็นถึงความสำคัญของวาระ จึงจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคารพนับถือได้ร่วมแสดงความยินดี อาทิ อดีตผบ.ตร. ข้าราชการตำรวจ ผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน ผู้แทนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงภาคเอกชน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวถึงชีวิตส่วนตัวว่า เติบโตจากครอบครัวค้าขายเรียบง่าย บิดาเป็นพ่อค้า มารดาเป็นครู โดยชื่อเล่น “อู๋” มีความหมายว่า “ร่ำรวย” ในภาษาจีน แต่ชีวิตต้องผ่านช่วงลำบาก และได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากพี่สาวมาโดยตลอด ซึ่งยังคงระลึกถึงด้วยความกตัญญู

พร้อมกันนี้ยังได้ถ่ายทอดหลักการดำเนินชีวิต โดยยึดมั่นใน “ความซื่อสัตย์” ตามคำสอนของบิดา และ “การแบ่งปันช่วยเหลือสังคม” ตามแนวทางของมารดา รวมถึงกล่าวถึงผู้มีพระคุณ 3 ท่าน ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญในเส้นทางรับราชการจนก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด

ปัจจุบันหลังเกษียณ พล.ต.อ.อดุลย์ใช้ชีวิตอย่างสมดุล ทั้งการดูแลสุขภาพ ใช้เวลากับครอบครัว พบปะกัลยาณมิตร และทำงานสาธารณกุศลเพื่อพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดนครพนม

ช่วงท้ายได้ฝากข้อคิดผ่านบทกลอนว่า
“อย่าลืมคนที่ร่วมสู้ อยู่เคียงข้าง
อย่าลืมคนที่เคยสร้าง ทางยิ่งใหญ่
อย่าลืมคนที่เคยมี น้ำใจ
สุดท้ายคือ… อย่าลืมเป็นผู้ให้ เมื่อได้ดี”

สะท้อนถึงแนวคิดชีวิตที่เรียบง่าย แต่ทรงคุณค่า และยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

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