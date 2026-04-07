มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จับมือ บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด มอบขนมขบเคี้ยวจำนวน 100 ลัง เพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

วันที่ 7 เมษายน 2569 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมทีมงาน ร่วมกับ จ.ส.อ.หญิงวรรณภา ปานสุข ผู้ช่วยผู้บริหาร บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ลงพื้นที่มอบขนมถั่วลิสงฝักอบกรอบ รสวอลนัท จำนวน 100 ลัง (3,600 ชิ้น) มูลค่ารวม 90,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก คุณสราญจิตร หวัง กรรมการบริษัท บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนรับมอบ

สำหรับขนมทั้งหมดจะนำไปใช้สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและระงับเพลิงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในวงกว้าง มูลนิธิฯ จึงตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใย พร้อมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เสียสละปกป้องทรัพยากรของประเทศ

ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีความเสี่ยงและต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก การมอบสิ่งของในครั้งนี้แม้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่หวังว่าจะช่วยเติมพลังใจให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

ด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ความร่วมมือจากภาคเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมขอขอบคุณทุกภาคส่วน โดยกรมอุทยานฯ จะนำสิ่งของที่ได้รับมอบกระจายไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เพื่อเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป

อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน และขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

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