สภาเภสัชกรรม ผนึกกำลัง สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ จัดงาน “HealthHack” จุดพลังคนรุ่นใหม่สู่นวัตกรรมสุขภาพไทย

สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) จัดการแข่งขัน “โครงการการแข่งขันพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาศักยภาพนวัตกรด้านสุขภาพรุ่นใหม่ ประจำปี 2568 (PSAT HealthHacks 2025)”

ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษา และคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ได้มาร่วมประชันไอเดียและนำเสนอนวัตกรรมด้านสุขภาพ

เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า สภาเภสัชกรรมมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้แก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังแนวคิดเชิงนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในอนาคต

ด้าน เภสัชกรอภินันท์ วัชราภิชาต ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเภสัชกรรม กล่าวเสริมว่า “การขับเคลื่อนครั้งนี้ เน้นการผสานพลังระหว่างภาควิชาชีพและภาคนิสิตนักศึกษา ภายใต้แนวคิด Creativity – Innovation – Impact เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ลดภาระงาน และเพิ่มคุณภาพการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกร

ความสำเร็จของโครงการ เกิดจากการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมของ “ตัวแทนคนรุ่นใหม่” นำโดย นสภ. สรวิชญ์ ศรีไชย นายก สนภท. ในฐานะแกนกลางประสานความร่วมมือ และ นศภ. สุภัสสรา พันธ์สาย ประธานโครงการ ที่ต้องการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนในการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดได้ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ

สำหรับการแข่งขันบนเวที ผู้เข้ารอบการแข่งขันทั้ง 16 ทีม ได้นำเสนอนวัตกรรมภายใต้โจทย์ “การป้องกันคือกุญแจสำคัญสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน (Prevention as the Key to Sustainable Healthcare)” ซึ่งบรรยากาศการนำเสนอเต็มไปด้วยความเข้มข้น

เนื่องจากทุกทีมได้นำความรู้ที่ตกผลึกจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ก่อนหน้านี้ ทั้งในเรื่องจิตวิทยาและพฤติกรรมเพื่อเข้าใจผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การออกแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model) และการสร้างคุณค่ามาประยุกต์ใช้เพื่อนำเสนอแผนงาน

ผลงานนวัตกรรมบนเวทีวันนี้ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขไทยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโรค NCDs ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง และปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ผ่านการดึงเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล (Digital Health) ล้ำสมัยเข้ามาช่วยขับเคลื่อน

เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), ระบบบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) และอุปกรณ์ติดตามสุขภาพอัจฉริยะ (Wearable Devices)

ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้ตัดสินเพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังประเมินอย่างเข้มข้นถึง “ความเหมาะสมในการนำนวัตกรรมไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์” ให้เกิดขึ้นจริงได้อีกด้วย

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