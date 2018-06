คลิปสุดน่ารัก-ชาวเน็ตแชร์สนั่น อาการของเจ้าหมีมาเจอเด็กน้อย

ฟอกซ์นิวส์ รายงานว่า เอียน และ แพทริก พาร์กเกอร์ พ่อของเขา ได้เดินทางไปเที่ยว สวนสัตว์แนชวิลล์ เมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ หมี แว่น เอียนได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิดที่อาศัยในทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา

เอียนสะดุดตากับเจ้าลูก้า ลูกหมีแว่นตัวหนึ่ง และกระโดดโลดเต้นอยู่หน้าเจ้าลูก้า ก่อนที่จะได้เห็นภาพอันน่ารักและประทับใจ เพราะเจ้าลูก้าก็กระโดดโลดเต้นเหมือนกับเอียน

แพทริก พ่อของเอียน กล่าวว่า เอียนและลูกากระโดดกันอยู่สิบนาที และภาพเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกบันทึกวิดีโอไว้ เมื่อถูกแชร์ในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตต่างให้ความเห็นว่านี่เป็นวิดีโอที่น่ารักที่สุดเท่าที่เคยได้เห็นมา และคลิปดังกล่าวมียอดแชร์แล้วกว่า 8,000 ครั้ง

เอียนและลูก้าได้พบกันอีกครั้งก่อนที่นิทรรศการจะจบลง ซึ่งครอบครัวของเอียนได้สมัครเป็นสมาชิกของสวนสัตว์แนชวิลล์และพยายามจะมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆ ด้วย

คลิกชมคลิป…

KHQLOCALNEWS: BEARY CUTE: A bear at the Nashville Zoo embraced his inner cub this week while jumping for joy with a 5-year-old boy 🐻

📹: Patrick Parker pic.twitter.com/Nd0OTNNRcm

— 590 KQNT (@590KQNT) June 13, 2018