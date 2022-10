สวธ.มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดการแสดงโขนพระราชทาน ตอน “สะกดทัพ” แสดงวันที่ 30 ต.ค. ถึง 5 ธ.ค.65 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการ รับเงินสนับสนุน จำนวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ตามโครงการเงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2566 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดย น.ส.ลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม น.ส.วราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญา นางณัฐภา บุญงาม ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนการจัดการแสดงโขน ตอน “สะกดทัพ” อันเป็นการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งหวังทำนุบำรุงรักษาการแสดงโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยและดำรงไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมต่อไป

ทั้งนี้ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศขึ้นทะเบียน “โขน” ประเทศไทย ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Khon, masked dance drama in Thailand” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในประเภท “รายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity” นับเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้รายการแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61

การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 2565 ตอน “สะกดทัพ” กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 ต.ค. ถึง 5 ธ.ค.65 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ก Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ