สสส. จัดประกวดนวัตกรรม “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022” เปิดผลงานของเหล่าคนรุ่นใหม่ ทำออกมาใช้งานได้จริง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประกวด นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022”

โดยรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ผลงาน “ลด ละ เลิก การสูบ บุหรี่ SMD Team” กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และการตระหนักเรื่อง บุหรี่ ด้วยนวัตกรรมบอร์ด เกม Just say No โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จังหวัดขอนแก่น

ชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาได้แก่ ผลงาน “ลดอุบัติเหตุและ สร้างเสริมความ ปลอดภัยทางถนน F two K Wireless helmet signal light” อุปกรณ์เสริมหมวกกันน็อคนิรภัยอัจฉริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนา จังหวัดเชียงใหม่

ชนะเลิศระดับบุคคลทั่วไป/Startup ผลงาน เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และ อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Rambler (Rambler Enterprise Co., Ltd.) GreenSmooth น้ำปั่นผักผลไม้ออร์แกนิคที่คิดค้นร่วมกับ นักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร จำหน่ายผ่านตู้ Vending Machine

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. พร้อมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพราะหัวใจของการประกวด คือต้นแบบเหล่านี้จะต้องถูกผลักดัน ให้ใช้งานได้จริง เช่น “เสาหลักนำทางจากยางพารา” มีเป้าหมายแก้อุบัติเหตุทางถนน ผลงานนี้ได้รับการต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนเสาหลักนำทางจากคอนกรีตให้เป็นเสาหลักจากยางพาราในถนนหลายเส้น