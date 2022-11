ทส. ชูแนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” สานต่อ COP 27 จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมไทย และ วันทสม.แห่งชาติ ปี 65” วันที่ 3 ธ.ค. นี้

30 พ.ย. 65 – นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ในวันที่ 3 ธ.ค. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จ.เชียงราย

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ให้สาธารณชนได้รับรู้ เป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจต่อไป

พร้อมขับเคลื่อนสานต่อที่ประเทศไทยได้ประกาศจุดยืนร่วมมือประชาคมโลกควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 27 หรือ COP 27

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในวันที่ 3 ธ.ค. คือ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนปลอดขยะ 3 รางวัล รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2 รางวัล และรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 10 รางวัล รวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงเต้นร่วมสมัยชุด ต้นไม้ การจัดแสดงนิทรรศการของเครือข่ายชุมชนปลอดขยะ Zero waste เครือข่ายโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และเครือข่าย ทสม. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว หรือผ่านช่องทาง Online Facebook Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม