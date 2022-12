จัดใหญ่ “Health & Wellness Fair รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ชวนตรวจสุขภาพ! ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ The Power of Health Transformation

ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของปี ก่อนจะก้าวสู่ปีใหม่ หลายๆ คนมักจะย้อนกลับมาทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาตลอดทั้งปี พร้อมกับการตั้งเป้าหมายใหม่ เชื่อว่าหนึ่งในปณิธานปีใหม่ลำดับต้นๆ ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง อาสาเป็นโค้ชสุขภาพ ชวนทุกคนมาตรวจสุขภาพ เติมแรงบันดาลใจ แล้วก้าวไปสู่จุดหมายด้วยกัน งานมหกรรมสุขภาพส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Health & Wellness Fair

ภายใต้คอนเซปต์ The Power of Health Transformation กับเทรนด์การดูแลสุขภาพที่จะทำให้คุณเป็นคนใหม่ที่แข็งแรงสดใสแบบสัมผัสได้รับปี 2566 ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกิน การนอน การขับถ่าย รวมไปถึงด้านทันตกรรม ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น



นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ แบบการป้องกันและการดูแลเมื่อเจ็บป่วยอย่างรอบด้าน โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการหลากหลายสาขา และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยการใช้ Digital transformation ที่จะเข้ามาช่วยให้การวิเคราะห์และการตรวจวินิจฉัย และรักษาได้ตรงจุดมากขึ้น

สำหรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ ที่ถูกต้องเพื่อให้เข้าใจโรคและการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำอย่างไรจะปลอดภัยจากโรคเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ป้องกันการป่วยก่อนวัย

โดยมีคอนเซปต์การจัดงานชื่อ “The Power of Health Transformation -การเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่จะทำให้คุณเป็นคนใหม่” ซึ่งภายในงานทุกท่านจะมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพ ที่อาจก่อเกิดโรคในอนาคต และได้พบผู้ชำนาญการ ฟังการบรรยายเรื่องสุขภาพในด้านต่าง ๆ เปิดโอกาสสอบถามข้อสงสัยแบบใกล้ชิด

พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้อำนวยการศูนย์จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ (Jin Wellness Center) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า เวลเนส หรือ เวลบีอิ้ง เป็นเรื่องของการส่งเสริมป้องกันก่อนจะเกิดโรค เกิดความเสื่อมขึ้นในร่างกาย (Preventive Medicine) ที่จิณณ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ ใช้หลักการ 4 P (Predictive Preventive Personalized และ Participatory) ตามวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่

เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจภายในสู่ภายนอก เป็นการนำศาสตร์ธรรมชาติบำบัดมาผสมผสานกับแพทย์ทางเลือก ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่ทันสมัย เพื่อออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมสำหรับการป้องกัน และชะลอความเสื่อมจากโรคภัยแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ด้วยเทคโนโลยีการตรวจหาความเสี่ยงและความผิดปกติภายในร่างกายลึกได้ในระดับเซลล์ แต่ละอวัยวะในร่างกายอย่างละเอียด ทำให้การบำบัดรักษาเป็นไปอย่างตรงจุดพร้อมมีโปรแกรมเอไอ

ซึ่งเป็น Prevention Programs ใช้ประสบการณ์จากการทำงานทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันมากว่า 20 ปี ในการเก็บอัลกอรึทึ่มหลายหมื่นเคสมาวิเคราะห์ เพื่อแนะนำและออกแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพตามลำดับความจำเป็นก่อนหลังเฉพาะบุคคล

ภายในงานยังมอบความรู้แก่ประชาชนเพื่อนำกลับไปดูแลตนเอง ในหัวข้อ Health is Wealth คือ The power of Transformation คือพลังของการเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นคนใหม่ที่มั่งคั่งด้วยวิธีการดูแลแบบยั่งยืน, รู้ทันโรคด้วย 8 สัญญาณความเสื่อม โดย พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล การดูแลสุขภาพลำไส้เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็ง โดย ศ.พญ. วโรชา มหาชัย

รู้ทันก่อนสายภูมิต้านทานแก่ได้ถ้าไม่ป้องกัน โดย นพ.กรธัช อชิรรุจักร แพทย์อายุรกรรมโลหิตวิทยา ดูแลฮอร์โมนอย่างไรให้สูงวัยแบบไม่แปรปรวน โดย นพ.สิทธิชัย ภิญโญพจนารถ และภัยเงียบของช่องปากฟันไม่ดีส่งผลให้ป่วยเรื้อรังโดย รศ.ทพ.ดร. สรสัณห์ รังสิยานนท์ แพทย์ผู้ชำนาญการศูนย์ทันตกรรม

ทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ ดนตรีสร้างความเปลี่ยนแปลงสุขภาพให้คุณเป็นคนใหม่ได้อย่างไร โดย อ.เนตรชนก สิงห์เห ฟู้ดเวิร์คช็อปสาธิตการทำอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพลำไส้ และผิวพรรณ โดยนักกำหนดอาหาร รวมถึงชวนไปเปิดมุมมองฟังเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของเซเลปและพิธีกรชื่อดังที่

อาทิ คุณชาลอต โทณวณิก คุณเอิร์ธ ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ คุณตุ๊ก ชนกวนันท์ คุณนุ่น ดารัณ และ ลูกสาว คุณมุก ณปภัช พร้อมกับแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาประหยัด ที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้ของขวัญกับตัวเองและคนที่คุณรักด้วยการเปลี่ยนตัวคุณให้เป็นคนใหม่ เพราะตัวคุณคือของขวัญที่ดีที่สุด.

