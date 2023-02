ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย ร่วมสนับสนุนการประกวดมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2023 มอบรางวัล Gift Voucher มูลค่าร่วม 3.3 แสนบาท

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ La Novia Studio ในการประกวดรอบตัดสิน กิ๊ฟท์ ปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง เป็นผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2023 รับ Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท จากโรงพยาบาลเอเซีย เพื่อดูแลผิวพรรณและความงาม

โดยคุณวันดี ปัญญาวิรุฬโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้มอบรางวัล และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด พร้อมกับคุณสุภัทรศรี เกิดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รางวัลพิเศษ Miss Elegance นางงามหน้าสวยขวัญใจโรงพยาบาลเอเซีย ดรีมแมนด้า พรสุพพัต ประทุมวัลย์ เป็นผู้คว้ารางวัลนี้ไป รับ Gift Voucher มูลค่า 70,000 บาท และยังมีรางวัลเซอร์ไพรส์สนับสนุนผู้เข้าประกวดทุกท่านรับ Gift Voucher รวมมูลค่า 160,000 บาท โดยรางวัลรวมมูลค่ากว่า 330,000 บาท จากโรงพยาบาลเอเซีย เพื่อดูแลผิวพรรณและความงาม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดครั้งนี้ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเอเซีย ขอสนับสนุนให้ทุกคน “เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” Better You Better Life