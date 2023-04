กลุ่มสยามพิวรรธน์ติด Top 5 ศูนย์การค้าที่น่าเชื่อถือที่สุดในไทย จาก 2023 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy?

สยามพารากอนและไอคอนสยาม ครองแชมป์ Top of Mind เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าระดับโลก กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ติดอันดับท๊อป 5 ศูนย์การค้าที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย

โดยสยามพารากอน คว้ารางวัลอันดับ 1 ด้วยคะแนนโหวต 25.21% จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สินค้าและบริการ และไอคอนสยาม คว้ารางวัลอันดับ 3 ด้วยคะแนนโหวต 13.57% จากผลสำรวจ 2023 Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy? จัดโดยนิตยสาร BrandAge สื่อชั้นนำด้านธุรกิจและการตลาดของไทย

ผลการโหวตครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อศูนย์การค้าในเครือของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอประสบการณ์เหนือระดับที่โดดเด่นและแตกต่าง สร้างความตื่นตาตื่นใจ รังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ทำให้ครองความเป็นที่หนึ่งในใจผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติมาอย่างยาวนาน

อันดับ 1 สยามพารากอน 25.21%

อันดับ 2 เซ็นทรัล 24.37%

อันดับ 3 ไอคอนสยาม 13.57%

อันดับ 4 เอ็มโพเรียม 7.01%

อันดับ 5 เมกาบางนา 6.05%