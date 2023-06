‘OHM X MayT’ มากกว่าเครื่องประดับ คือความทรงจำที่อุ่นหัวใจทุกครั้งที่นึกถึง บางอย่างอาจหายไปจากชีวิต แต่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำ และยังคงอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่นึกถึง

เช่นเดียวกับ “เมธี น้อยจินดา” มือกีตาร์วงโมเดิร์นด็อก อัลเทอร์เนทีฟร็อกในตำนาน ที่มีความรักความผูกพันกว่า 11 ปี กับสุนัขแสนรักดุจเพื่อนซี้อย่าง “เมาคลี” สุนัขสายพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แม้จะจากไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ในความทรงจำของเขาไม่เคยเลือนหาย เขาจึงสร้างสรรค์ศิลปะ โดยมีเมาคลีเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อบันทึกเรื่องราวและการเติบโตของสัตว์เลี้ยงตัวโปรด เราจึงได้เห็นผลงานมากมายของเมธีที่มีเมาคลีเป็นต้นแบบ ทั้งภาพวาด รูปปั้น แอนิเมชั่น ดิจิทัลอาร์ต

และนับเป็นโอกาสอันดีที่ OHM Thailand แบรนด์เครื่องประดับที่สร้างสรรค์ใส่ใจในรายละเอียดทุกชิ้นงาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ Be You Be OHM ได้ทำให้เมาคลีกลายเป็นเครื่องประดับ โดยเอาหยิบเอาคาแรคเตอร์มาดเซอร์ของเมธีกับความน่ารักของเจ้าไซบีเรียน ฮัสกี้ มาดีไซน์เป็นจี้ บีด และแหวน ในคอลเลคชั่น OHM X MayT หนึ่งในแคมเปญ OHMistry ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง OHM กับศิลปินในประเทศต่างๆ ที่มีแนวทางการทำงานโดดเด่นตรงตามคอนเซ็ปต์แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ โดยจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่ 6 มิถุนายนนี้

“พอเริ่มเลี้ยงเมาคลีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป จากคนชอบเที่ยวกลายเป็นคนอยู่ติดบ้าน ทำงานเสร็จรีบกลับบ้าน เหมือนรู้ว่ามีหน้าที่ต้องดูแลเขา เขาทำให้เรามีระเบียบสนใจใส่ใจรายละเอียดในชีวิตมากขึ้น แล้วที่ใคร ๆ บอกกันว่าหมากับเจ้าของมักจะนิสัยคล้ายกัน ผมว่าคงจริง ผมกับเมาคลีเป็นพวกอินดี้ มีโลกส่วนตัว สามารถอยู่กับตัวเองได้

11 ปี ที่อยู่ด้วยกัน เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แม้วันนี้เมาคลีจากไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ในความทรงจำไม่เคยเลือนหาย ยังจดจำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้ทั้งหมด และเป็นความอบอุ่นใจทุกครั้งเมื่อนึกถึง” เมธี กล่าว

คอลเลคชั่น OHM X MayT นอกจากลีลาพลิ้วไหวไม่ต่างจากสำเนียงเสียงกีตาร์ของศิลปินผู้ออกแบบแล้ว ผลงานดังกล่าวยังได้พาย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขที่เมธีกับเมาคลีเคยมีด้วยกัน ทุกไอเทมในคอลเลคชั่นนี้จึงเต็มไปด้วยความรัก และความผูกพันอันแน่นเหนียวที่มีต่อกัน โดยผลงานในคอลเลคชั่นนี้ ประกอบไปด้วย

DOG & ROLL จี้สไตล์เท่รูปเมาคลีในมาดร็อกเกอร์กำลังลีดกีตาร์โชว์ลีลาดนตรีร็อกแอนด์โรล จึงกลายเป็นบีด DOG & ROLL ลูกเล่นสนุกสนานอยู่ตรงส่วนหัวของเมาคลี ที่สามารถขยับดุ๊กดิ๊กไปมาเหมือนกำลังโยกหัวเล่นกีตาร์อย่างเมามัน รอบคอคล้องผ้าคลุมดีไซน์เป็นรูปแผ่นเสียงลายโน้ต Riff Guitar เพลงบุษบา ซึ่งเป็นทั้งซิงเกิลแรกของวงโมเดิร์นด็อกที่ออกสู่สาธารณชน และยังเป็น Riff Guitar เพลงแรกจากฝีมือเมธีที่กลายเป็นท่วงทำนองติดหูจนทุกคนจดจำได้ไม่รู้ลืม ผลงานนี้ราคา 3,600 บาท

BLUE EYED BARK ก่อนหน้านี้เมธีเคยออกแบบ Art Guitar ชื่อ Bark 1 แน่นอนว่ารูปแบบต้องมีที่มาจากเมาคลีอย่างไม่ต้องสงสัย โดยตั้งใจผสมผสานระหว่างฟังก์ชั่นกับดีไซน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน สามารถใช้งานได้จริง จนกลายเป็นกีตาร์พิเศษเฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร เป็นที่จดจำของเหล่าสายอาร์ต นักดนตรี และนักสะสม เมื่อนำรูปแบบมาปรับเป็นจี้ OHM ยังได้ฝังพลอยสีฟ้าวิบวับสีเดียวกับดวงตาของเมาคลีลงบนตัวกีตาร์ มองมุมไหนก็เก๋ไก๋ และแตกต่าง ผลงานนี้ราคา 3,000 บาท

FOXFIRE เมาคลีเป็นสุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ สายเลือด Foxfire จุดเด่นคือมีกะโหลกใหญ่ ปากสั้น สูงสง่า ขนหนานุ่มฟู OHM นำสีขนของเมาคลี ได้แก่ สีขาว เทา ดำ มาดีไซน์เป็นบีดแก้วสามเฉดในเม็ดเดียว แต่ละชิ้นมีสีสัน และลวดลายไม่ซ้ำกันเลย ผลงานนี้ราคา 2,700 บาท

จี้ DOG & ROLL จี้ BLUE EYED BARK และบีดแก้ว FOXFIRE ทั้ง 3 แบบ OHM จัดทำเป็นรุ่น Limited Edition มีเพียงแบบละ 55 ชิ้น เท่านั้น ทุกชิ้นสลักลายเซ็นของศิลปิน และมีโค้ดกำกับ บรรจุในกล่องรูปเมาคลีสไตล์ป๊อบอาร์ตเท่สุดแนว แค่เห็นก็สัมผัสได้ถึงสีสันมันๆ ของสิ่งที่อยู่ข้างใน รีบสะสมให้ครบทุกแบบ มีไว้ไม่ตกกระแส

CURLY WOLFY RING แหวนรูปหัวเมาคลี ที่มีรายละเอียดแสนจะน่ารักน่าเอ็นดู เห็นแล้วต้องอมยิ้ม เพราะออกแบบให้เมาคลีมีขนหยิกเป็นลอนคลื่นเลียนแบบทรงผมของเมธี เชื่อมโยงทั้งคู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวด้วยความรักที่มีต่อกัน ในดวงตาของเมาคลียังมีตัวอักษร M กับ T ตามชื่อย่อของเมธี ศิลปินผู้ออกแบบอีกด้วย ผลงานนี้ราคา 7,500 บาท และพิเศษกับการนำเครื่องประดับในคอลเลคชั่นนี้มาประกอบเข้าด้วยกันใน Styled by May-T. ในราคา 13,800 บาท

ร่วมเก็บความทรงจำอันทรงคุณค่า กับคอลเลคชั่น OHM X MayT เครื่องประดับที่อวลไปด้วยความรักความผูกพันได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป และพิเศษสุดๆ กับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ OHM Thailand เมื่อซื้อบีดคอลเลคชั่น OHM X MayT 2 แบบ หรือสั่งจองแหวน 1 วง รับฟรีทันที! ปิ๊กกีตาร์ที่เมธีตั้งใจดีไซน์มอบเป็นของขวัญพร้อมลายเซ็น และทุกชิ้นผ่านมือเมธีใช้เล่นจริงบนเวทีมาแล้ว

บอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้จริงๆ รีบด่วน!!! ระยะเวลาโปรโมชั่น 6-30 มิถุนายน 2566 (ของแถมมีจำนวนจำกัด)