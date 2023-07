เครือ รพ. พญาไท-เปาโล เปิดตัวเหรียญสุขภาพ Fit Coin สะสมแต้มสุขภาพ แห่งแรกในไทย เหมือนมีเพื่อนดูแลสุขภาพส่วนบุคคลอยู่ใกล้ๆ เปิดมิติใหม่ในตลาด Health Tech

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566 กรุงเทพฯ ปี 2566 เครือโรงพยาบาลพญา-เปาโล ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา สร้างประสบการณ์ด้านสุขภาพให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดออกแบบเหรียญสุขภาพ Fit Coin บนแอปพลิเคชัน Health Up ผสานกับความชำนาญการด้านการแพทย์ ตอกย้ำภาพแบรนด์พญาไทและเปาโล ในความเป็น Health Companion เพื่อนดูแลสุขภาพส่วนบุคคล

นายศุภกร พะวันนา ผอ.สายการตลาดเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากสถานการณ์ โควิด-19 ได้คลี่คลายลงจนมาถึงปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่าลูกค้าที่เข้ามารับบริการในเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ทั้ง 11 สาขา มีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการในเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) มากขึ้น

ทางเครือโรงพยาบาลฯ จึงได้มีการออกแบบแพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันหลากหลายรูปแบบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ต่อยอดเทรนด์สุขภาพที่เน้นดูแลมากกว่ารักษา สอดรับกับความต้องการของผู้มารับบริการ และเป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาลฯ ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ด้าน นพ.ยงยุทธ มัยลาภ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์เชิงป้องกัน และหัวหน้าศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวม PWA รพ. พญาไท 3 และกรรมกรรมมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ (One Love) กล่าวว่า ทุกวันนี้ มนุษย์มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบเร่งด่วน การเคลื่อนไหวระหว่างวันที่น้อยลง ความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่เป็นสาเหตุทำให้โรคภัยไข้เจ็บเข้าใกล้เราเร็วขึ้น

ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของมนุษย์ ฉะนั้นเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ประชาชนควรต้องหันกลับมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสม การป้องกันไม่ให้เกิดโรค และสิ่งที่สำคัญอีกข้อไม่แพ้กัน คือการตรวจเช็กความเสี่ยงโรคร้ายต่าง ๆ

แนวคิดนี้เรียกว่า เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) เป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกถึงระดับเซลล์เพื่อเช็กความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ เพื่อวางแผนการป้องกันหรือรักษาได้ทันการ ช่วยชะลอความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นกับระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เติมส่วนที่ขาดและเสริมส่วนที่ดีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องหันไปพึ่งยา มีสุขภาพดี อายุยืนยาวและมีความสุข

นายศุภกร กล่าวต่อว่า การเปิดตัวเหรียญสุขภาพ ชื่อว่า ‘Fit Coin’ นี้ ถือเป็นการนำร่องยกระดับนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่ถูกออกแบบมาให้ทุกการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการสะสมแต้มสุขภาพ ผ่านบน Health Up Application ของเครือโรงพยาบาลฯ โดยลูกค้าสามารถกดสะสมแต้มสุขภาพได้ในทุกๆ การใช้จ่ายในโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล

นอกเหนือจากบริการปัจจุบัน Health Up Application ซึ่งตอนนี้มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจำนวน 342,354 ราย บนแอปพลิเคชันยังมีฟีเจอร์การใช้งานหลัก ๆ สำหรับผู้รับบริการ คือ สามารถทำการนัดหมายกับแพทย์ ดูผลตรวจสุขภาพ พบแพทย์ออนไลน์ ซื้อแพ็กเกจสุขภาพ บริการส่งยาถึงบ้าน และร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพต่าง ๆ

ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลงตัว เข้าถึงการรับบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว Fit Coin เป็นเหรียญสุขภาพ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผู้รับบริการที่หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น ทำให้การดูแลสุขภาพมีความหมายมากขึ้นกว่าเดิม

นายศุภกร กล่าวต่อว่า ทุกๆ Coin ที่ได้รับเปรียบเสมือนตัวแทนของกำลังใจในการดูแลสุขภาพจากเราได้เป็นอย่างดี คอยเตือนว่าอย่ายอมแพ้ ไม่หยุดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง คอยสนับสนุนให้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ทานอาหารดี นอนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยากลุกมาออกกำลังกาย ไม่กลับไปวงจรเดิมที่ทำร้ายสุขภาพอีกต่อไป

ตอกย้ำภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในความเป็น Health Companion เพื่อนดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ที่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เมื่อเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถส่งต่อสุขภาพดีนี้ให้กับสังคมได้อีกด้วย โดยการนำแต้มสุขภาพที่สะสมไปร่วมบริจาคในมูลนิธิ One Love เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยยากไร้ และสามารถนำไปแลกรับสินค้าและบริการด้านสุขภาพในอนาคตต่อได้อีก

นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า ในฐานะกรรมกรรมมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ (One Love) มูลนิธิ One Love ก่อตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมแบ่งปันความสุข ความหวัง และกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะส่งเสริมด้านการศึกษา สนับสนุนอาคารเรียน ทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารให้ได้มีโอกาสที่ดีทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังได้ช่วยรักษาผู้ป่วยยากไร้ ที่เป็นโรคร้ายแรง อาทิ โรคธาลัสซีเมีย ผ่าตัดรักษามะเร็งช่องปาก ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ผ่าตัดต้อกระจก เป็นต้น ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป ที่ผ่านมาได้มีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไปแล้วกว่า 200 ราย และสำหรับปี 2566 นี้ เรามีโครงการที่ทำมาต่อเนื่อง เช่น สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

นายศุภกร กล่าวว่า โปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาแต่ละโปรแกรมมีข้อมูลเชิงบุคคลเป็นหัวใจสำคัญ ทำให้สามารถนำไปออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้ตรงกับ Lifestyle ของแต่ละบุคคลได้ เช่น โปรแกรม All You Can Fits สำหรับตรวจความสมดุลและสมรรถภาพร่างกายรายบุคคล การปรับพฤติกรรม เพื่อแก้ไขสาเหตุอาการบาดเจ็บของร่างกาย โดยเฉพาะโรคออฟฟิศซินโดรม

โปรแกรม All You Can Shine เป็นโปรแกรมดูแลสุขภาพที่เจาะลึกลงไประดับ DNA ช่วยในการวางแผนสุขภาพอนาคตด้วยเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และอีกโปรแกรมที่น่าสนใจ คือ All You Can Check เป็นโปรแกรมสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ ได้กระแสตอบรับจากผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี

ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะเตรียมปล่อยออกมาช่วงปลายปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 5 ความพิเศษของโปรแกรมนี้ นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้ผู้รักสุขภาพในทุกไลฟ์สไตล์ได้ดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน ลูกค้าสามารถตรวจซ้ำได้ตลอดปี เป็นการเปลี่ยนแนวคิดของคนไทยในเรื่องการดูแลสุขภาพ คืออยากให้คนมองว่าการมาโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องมาแค่เฉพาะตอนป่วยหรือต้องมานอนโรงพยาบาลเท่านั้น

แต่ทุกคนสามารถมาได้บ่อย ๆ เพื่อมารับคำปรึกษาในการดูแลตัวเองตรงตามปณิธานเดิมของเครือ รพ. พญาไท-เปาโล และเป็นไปตามแนวคิดของวงการสาธารณสุขโลก คืออยากให้คนไทยมีสุขภาพดีแบบยั่งยืน สำหรับปีนี้จะมีอะไรแตกต่างจากที่ผ่านมา คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไป

นายศุภกร กล่าวต่อว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหรียญสุขภาพ Fit Coin จะได้รับการตอบรับจากกลุ่มคนรักสุขภาพเป็นอย่างดี สามารถช่วยให้คนไทยเข้าถึงการดูแลสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ

โดยในช่วงเปิดตัวผู้รับบริการจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากการเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาล อาทิ แต้มสุขภาพ X 10 สำหรับการซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ All You Can Fits และ All You Can Shine และได้รับฟรีแต้มสุขภาพ 100 แต้ม สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดใช้ Fit Coin ครั้งแรก