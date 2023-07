‘MASTER’ ทุ่ม 10 ลบ. ชูศักยภาพศัลยกรรมความงาม ลุย CSR ผุดแคมเปญ Make Your Looks สร้างตัวตนใหม่ในแบบคุณ

MASTER ส่องธุรกิจครึ่งปีหลังโตดี ยอดใช้บริการพุ่ง รองรับลูกค้าหลังเปิดประเทศ มั่นใจรายได้ปี 66 โตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เน้นการเติบโตทั้ง Organic และ Inorganic ลุยโครงการ CSR เพื่อสังคมปี 2 ผุดแคมเปญ Make Your Looks by Masterpiece Hospital สร้างตัวตนใหม่ในแบบคุณ

มาสเตอร์สไตล์ ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลศัลยกรรมความงามครบวงจรของไทย ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท เปิดโอกาสพลิกชีวิตกับการศัลยกรรมแปลงโฉมครั้งใหญ่ พร้อมเปิดตัวกรรมการหลากวงการ ทั้งสายธุรกิจ อดีตนางนาม สาย KOL รวมทั้งทีมแพทย์ ร่วมคัดเลือกผู้ที่ต้องการปรับ Looks เปลี่ยน Style เข้าสู่รอบ Final ในงานร่วมเติมสีสันด้วย Influencer ชื่อดังนับสิบ

หมอเส – นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมครบวงจร ภายใต้ชื่อ ‘โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช : Masterpiece Hospital’ เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากขึ้น ในปี 2566 ตัวเลขมูลค่าตลาดศัลยกรรมความงามไทยมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากการเปิดประเทศ แม้ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมายังเปิดประเทศไม่เต็มรูปแบบ แต่มีความต้องการเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดี ด้วยเทคโนโลยีด้านความงามที่ทันสมัย ปลอดภัยตามมาตรฐานโรงพยาบาล

สำหรับแนวทางการขยายโอกาสทางธุรกิจของ MASTER จะเน้นการเติบโตทั้ง Organic และ Inorganic ด้วยกลยุทธ์แบบ Merger and Partnership (M&P) มาประยุกต์ โดยวางหลักเกณฑ์ 3 เรื่องในการเข้าพิจารณาลงทุนกับพาร์ตเนอร์ ได้แก่ 1. ซื้อกิจการหรือธุรกิจที่มีเจ้าของเดิมยังบริหารต่อ และต้องการเติบโตไปด้วยกัน 2.เป็นกิจการหรือธุรกิจท้องถิ่น มีชื่อเสียง และความสัมพันธ์ที่ดีต่อพื้นที่นั้น ๆ และ 3. มีการทำงานร่วมกัน (Synergy) ระหว่างธุรกิจกับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช

โดยในปีนี้ MASTER ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท มีแพลนดี จำกัด ผู้ดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงาม WIND Clinic ซึ่งมีประสบการณ์ในการยกกระชับและปรับรูปหน้ายาวนานกว่า 10 ปี และมีผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีชื่อเสียงและฐานลูกค้าหนาแน่นในโซนภาคอีสาน ปัจจุบัน WIND Clinic มี 2 สาขา ทั้งที่อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ

และล่าสุด MASTER เข้าลงนามข้อตกลงเบื้องต้น (Term Sheet) เพื่อเข้าลงทุน ‘Rattinan Medical Center’ หรือ Rattinan คลินิกที่ให้บริการด้านความงามและการรักษามากว่า 24 ปี มีจุดเด่นด้านการศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร ดูแลรูปร่างและดูแลผิวหนัง ตั้งอยู่บนถนนสีลม ทำเลทองของกรุงเทพมหานคร ภายใต้เงินลงทุนประมาณ 70 ล้านบาท โดย MASTER จะเข้าถือหุ้น ‘Rattinan’ ในสัดส่วนไม่เกิน 36% ของทุนจดทะเบียน โดยมีแผนการใช้เงินเพื่อขยายกิจการ ‘Rattinan’ ให้เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทเห็นสัญญาณการกลับมาของลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเสริมความงาม ที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตโดดเด่นตั้งแต่ไตรมาส 3/2566 เป็นต้นไป เบื้องต้นเห็นการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีน ที่ให้ความสนใจใช้บริการเสริมความงามเป็นพิเศษที่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช หลังแบรนด์เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งนี้มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ 30% และลูกค้าคนไทยอยู่ที่ 70%

คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจศัลยกรรมความงามครึ่งหลังปี 2566 คาดว่ายังเป็นทิศทางที่ดี และจะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยปกติจะเป็นช่วงสร้างยอดขายได้สูง ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้น อีกทั้งกลุ่มต่างชาติมียอดใช้จ่ายต่อบิลค่อนข้างสูง ประกอบกับบริษัทมียอดนิวไฮจากการทำศัลยกรรมจมูก และมีหลายกลุ่มหัตถการที่มียอดการเติบโตเห็นได้ชัด

ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่ารายได้ในปี 2566 จะเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายหลังบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้ดำเนินการตามแผนงาน โดยได้เปิดห้อง Operation Room ใหม่ จำนวน 10 ห้องเรียบร้อยแล้ว จากเดิมมีอยู่ 7 ห้อง เพื่อรองรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จากภายในประเทศ

ขณะที่ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2566 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 438.23 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 71.56 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสสร้างความท้าทาย ด้วยการสานต่อโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) คืนกำไรสู่สังคม จากจุดเริ่มต้นของโครงการ CSR เปลี่ยนชีวิตเมื่อปีที่แล้ว ในแคมเปญครบรอบ 9 ปี แจกฟรี 9 เคส

โดยในปี 2566 บริษัทมีความตั้งใจสานต่อโครงการ CSR ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วยแคมเปญ ‘Make Your Looks’ ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเปลี่ยนภาพลักษณ์ มีลุกส์ใหม่ มีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครไปได้ไม่นาน มีผู้ให้ความสนใจและเป็นกระแสในสื่อออนไลน์มากมาย โดยมีผู้สนใจสมัครจากทั่วประเทศกว่า 20,000 คน

งานดังกล่าว มีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาคัดเลือกว่าใครเหมาะสมกับการ Make Your Looks โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมากความสามารถ มารวมตัวร่วมคัดเลือกผู้สมัคร ได้แก่ ตู่-ปิยวดี มาลีนนท์ ผู้จัดละคร ทายาทตระกูลดัง, เอก-ณกรณ์ กรณ์หิรัญ อดีตเจ้าของวุฒิศักดิ์ คลินิก ธุรกิจความงาม, ลูกหมี-รัศมี ทองสิริไพรศรี ดีกรีนางแบบหน้าเก๋ระดับแถวหน้าของเมืองไทย

ปอเปี๊ยะ-ภัสสนันต์ สุวรรณกรสกุล Content Creator สายนางงามและความสวยจาก PP The Creative, นินิว เพชรด่านแก้ว เน็ตไอดอลสายฮา, ฌาร์ม โอสถานนท์ อดีตนางงามคนดัง ผู้เป็นตำนานนางงามเอวเอสเมืองไทยกับรอยยิ้มทรงเสน่ห์, ออยล์ – จุฑามาศ เมฆเสรี อดีตนางงามคนดัง และลูกสาวหมอเบนซ์ ผลงานศัลยกรรมศูนย์ปรับแก้ไขโครงสร้างจมูก และยังมีทีมแพทย์ของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เข้าร่วมคัดเลือกและวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าและรูปร่าง ค้นหาจุดเด่น จุดบกพร่องของผู้รับคัดเลือกอีกด้วย

มาพร้อมเหล่า Influencer ชื่อดังที่มาร่วมสร้างความบันเทิงและสีสันในงาน ได้แก่ หยกชมพู Ykcpooll ความลับนางฟ้า, แม่ฝ้าย Faiicawaii2456, uice17 Uice (ยูไอซ์), แม่เปิ้ล Mamaple5665, Mmy Amalawan เอ็มมี่ แม็กซิม, ป้ากุ้งหวานกับหลานเอมิลี่เอตัล, Sapaichina สะใภ้ไชน่า-ซ้อบรีม, Tonyon ตอนยอนฯ, BAIGAPOW (ใบกะเพรา), Banksunk_2019 แบงค์ ทะเลทอง, ceo_sara4 CEO SARA888, Thisiskow เก้า, peaches_peaches88, Minttsymt และเก่ง wow laos เป็นต้น

สำหรับการคัดเลือก ‘Make Your Looks’ ที่เข้ารอบแรก 75 คน และกำลังจะผ่านการคัดเลือกสู่รอบ Final จำนวน 6 คนสุดท้ายจะได้พลิกชีวิต ปรับ Looks เปลี่ยน Style ใหม่กับโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชจะเป็นใครกันบ้าง สามารถติดตามการประกาศผลการคัดเลือก และข่าวสารความเคลื่อนไหว พร้อมร่วมลุ้นได้ที่ช่องทาง Facebook: Masterpiece Hospital IG: Masterpiece Hospital Youtube: Masterpiece Hospital Tiktok: Masterpiece Hospital

#MakeYourLooks #mtpMakeYourLooks #MakeYourLooksProject #Master #MasterpieceHospital #โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช #สร้างตัวตนใหม่ในแบบคุณ

เกี่ยวกับ MASTER:

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรของประเทศไทย นำทีมบริหารโดย หมอเส – นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และคุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เป็นโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามครบวงจรของประเทศไทย โดยรวมบุคลากรที่มีคุณภาพ เลือกใช้เทคโนโลยีทันสมัย พร้อมเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศัลยกรรมความงาม เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางเข้าสู่วงการศัลยกรรมในประเทศไทย เราตั้งเป้าสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามอันดับหนึ่งในภูมิภาค รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

