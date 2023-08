FEED สื่อผู้ผลิตคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ภายใต้เครือมติชน ประกาศจัดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี FEED Y CAPITAL 2ND เมืองหลวงซีรีส์วาย ครั้งที่ 2 ขนทัพนักแสดงซีรีส์สุดปัง และศิลปิน T POP เตรียมขึ้นโชว์เสิร์ฟความสุขให้แฟนๆ จนล้นทะลัก สร้างปรากฏการณ์ความฟินเต็มกราฟ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

พบกับการรวมตัวของนักแสดงซีรีส์ นำโดยฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ – เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง นักแสดงจากทฤษฎีสีชมพู (GAP The Series)

บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ – โนอึล ณัฐรัชต์ ตังวาย ,ฟอร์ด ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย – พีท วสุธร ชัยจินดา นักแสดงจากบรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ (Love in the Air) หล่งซื่อ ลี – แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ ซำทองไหล นักแสดงจากซีรีส์ Love Syndrome 3 (รักโคตร ๆ โหดอย่างมึง)

พี พีรวิชญ์ พลอยนำพล – ไตเติ้ล ธนธร เสนางคนิกร และเสือ กฤษณะพงศ์ ศรีภัททิยานนท์ – คอปเตอร์ นันทพงศ์ วงศ์สกุลยง นักแสดงจาก LA PLUIE (ลาปุย) THE SERIES ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอ

ด้านศิลปิน T-POP นำโดย พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ,บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล , บอย สมภพ , THE7 , PERSES ,Tigger , Berlina , FIRZTER ,7 Moment , PRIMETIME , THI-O & TUTOR และศิลปินมากความสามารถอีกเพียบ รอรับความจึ้งได้เลย

FEED Y CAPITAL 2ND เมืองหลวงซีรีส์วาย ครั้งที่ 2 ยังได้เชิญกองทัพนักแสดงซีรีส์ อาทิ ต้า อธิวัตน์ แสงเทียน และบอม ธนวัฒน์ อุทัยกิจวานิจ จากซีรีส์วายคอมเมดี้เรื่อง “พี่จะตีเนย” (I will knock you) และอัดแน่นไปด้วยนักแสดงซีรีส์ชื่อดังอีกมากมาย มาเดินพรมแดงเพื่อร่วมงาน และพบปะแฟนๆ ที่มารอลุ้นช่วงงานประกาศรางวัลสุดพิเศษ “FEED Y Capital Awards 2023” ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้มีส่วนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซีรีส์วาย และทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงแห่งการส่งออกซีรีส์วายสู่ตลาดโลก ประกอบด้วย รางวัลซีรีส์ Y แห่งปี,รางวัลนักแสดงคู่ Y แห่งปี และรางวัลผู้กำกับซีรีส์ Y แห่งปี

โดยความพิเศษของปีนี้ แฟนๆ พลาดไม่ได้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินสาขารางวัลยอดนิยม “FEED Y Capital Awards 2023” ประกอบด้วย รางวัลคู่จิ้นยอดนิยม,นักแสดงซีรีส์ยอดนิยม และซีรีส์ยอดนิยม ซึ่งแฟนๆ สามารถโหวตให้ศิลปิน และซีรีส์ที่ชื่นชอบ เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมนี้ ผ่าน SMS เบอร์ 4899006 และSMS เบอร์ 4899099 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.feedforfuture.co, Facebook FEED และ Twitter Feed @feed_4_future

ภายในงานยังมีกิจกรรม Talk Session ที่เชิญตัวจริงเสียงจริงทั้งผู้ผลิต ส่งออก สร้างสรรค์ซีรีส์วายไทยมาร่วมสนทนาสุดพิเศษถึงการส่งออกซีรีส์วายไทยไปสู่ตลาดโลก

ด้าน นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร ผู้อำนวยการดิจิทัลมีเดีย เครือมติชน กล่าวว่า งาน FEED Y CAPITAL 2ND เมืองหลวงซีรีส์วาย ครั้งที่ 2 ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันกระแสการพัฒนาด้านซอฟต์พาวเวอร์ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์วายของไทยก็เติบโตขยายตัว ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในหลายๆ มิติ ทั้งความนิยมภายในประเทศและต่างประเทศ

“คอนเทนต์วายมีการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการต่อยอดไปสู่การสร้างฐานแฟน , เกิดรูปแบบกิจกรรมแฟนมีต ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในอีกหลายๆ ประเทศ การจัดงานในปีนี้ในด้านหนึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ และการยกระดับมาตรฐานในหลายๆ ด้าน มีเวทีพูดคุยจากบุคคลที่มีบทบาทขับเคลื่อนความสำเร็จของอุตสาหกรรมวาย นอกจากนั้นยังมีการแสดงรวมถึงบรรยากาศที่แฟนๆ จะได้พบปะใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ รวมถึงการมอบรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์วายอีกด้วย”

สำหรับ FEED เป็นพื้นที่ออนไลน์ เพื่อการบันทึกปรากฏการณ์ร่วมสมัย พลังใหม่สู่การขับเคลื่อนสังคม สื่อแนวไลฟ์สไตล์ภายใต้เครือมติชน ที่นำเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ยูทูบ, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์ และติ๊กต็อก ตระหนักถึงความเท่าเทียมในสังคมและความเสมอภาคทางเพศมาโดยตลอด จึงเปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางนำเสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบันเทิงวาย และผลงานของศิลปินไทย (T POP) เพื่อร่วมผลักดัน สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง

#FEED #FEEDYCAPITAL2 #FEEDYCAPITALครั้งที่2