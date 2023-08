ถ้าพูดถึงร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีมากกว่า 60 สาขา ราคาไม่แรง แถมรับประกันความคุ้ม คงหนีไม่พ้น ร้านอาหารที่ชื่อว่า คุ้มสึ ที่มีเมนูอาหารให้เลือกอย่างหลากหลาย คุ้มจนต้องตะโกนออกมาว่า คุ้มสึ!

เส้นทางความสำเร็จ กว่าจะมีวันนี้ได้ ต้องเรียนรู้ ต้องทดลอง ต้องหาทางให้เจอ วันนี้ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ จะนำรื่องราวการเดินทางของร้านคุ้มสึ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก มาฝากกับทุกท่าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวคิดในการทำธุรกิจต่างๆ

คุ้มสึ ชื่อนี้มีที่มา

ชื่อร้าน คุ้มสึ มีที่มาที่ไป โดย คุณเอิร์ท-จักรรัฐ โชติดำรงค์ เจ้าของร้าน คุ้มสึ ได้แชร์เรื่องราวธุรกิจให้ฟังที่ร้านตรงซอยอารีย์ มีจุดเริ่มต้นมาจากเนื้อ ซึ่งมีราคาค่อนข้างดีเลยทีเดียว จึงทำให้เกิดคำคำหนึ่งออกมาว่า คุ้มสัส จึงทำให้เกิดความสนใจในชื่อ แต่ด้วยที่ชื่อมีความดุดันจนเกินไป เลยต้องคิดคำมาใช้แทน

คำว่า คุ้ม เป็นคอนเซ็ปต์สำคัญที่บ่งบอกถึงร้าน จึงเลือกใช้คำว่า คุ้ม เป็นคำหลัก แล้วคิดหาคำมาต่อท้าย ไม่ว่าจะเป็น คุ้มดิ ซึ่งพอฟังแล้วยังคงดูธรรมดาเกินไป และในที่สุดจึงคิดคำว่า สึ เติมท้ายคำว่า คุ้ม จนกลายเป็น คุ้มสึ ที่บ่งบอกถึงความเป็นกลิ่นอายของญี่ปุ่นและยังคงคอนเซ็ปต์ความคุ้มค่าเอาไว้อยู่

จากนักพากย์สู่เจ้าของร้านอาหาร

คุณเอิร์ท เล่าต่อว่า ก่อนมาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ เคยประกอบอาชีพมาแล้วหลายอย่าง แต่อาชีพที่ใครๆ ก็รู้จักดีคือ นักพากย์ ซึ่งตอนนั้นเขาได้ทำงานพากย์อยู่ที่บริษัททรู และได้ทำงานอยู่ในรายการต่างๆ เช่น ทีวีแชมเปี้ยน โกโกริโกะ เกมกึ๋ย และรายการโชว์ต่างๆ ของเกาหลี ซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องอาหารด้วย

ในระหว่างการทำงาน ก็ได้เปิดร้านอาหารร้านแรกในชีวิต เพียงคิดว่า อยากเปิดเพื่อเป็นที่กินข้าวเย็น เนื่องจากที่บ้านไม่มีใครทำกับข้าว และต้องหากินข้าวนอกบ้านอยู่เสมอ จึงตัดสินใจเปิดร้านและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเริ่มมีความผูกพันกับอาหารมากขึ้น

หลังจากนั้นก็ได้มาอ่านข่าวกีฬา ในช่อง TNN 24 อยู่ประมาณเกือบ 4 ปี และได้เปิดร้านอาหารแบบฮาวายขึ้นมา จะเป็นอาหารอเมริกันเจแปนนิส และเปิดร้านบุฟเฟต์ย่างเนย ซึ่งเขาคิดว่า บุฟเฟต์ในราคา 199 บาท ทำไมถึงได้กำไร จนรู้ว่าในการบริหารจัดการร้านในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบ เขาซื้อเป็นคอนเทนเนอร์

ในวันนั้นเอง ก็ได้มีการมานั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับร้านย่างเนย คุยกันในเรื่องธุรกิจนี้ จนได้ฉุกคิดอีกหนึ่งธุรกิจขึ้นมาใหม่

“คุยไปคุยมา ทุกคนอาจจะเป็นคนที่มีเนเจอร์เหมือนกัน ชอบทำอะไรใหม่ๆ อะไรท้าทาย มันก็เลยคุย มันก็เลยออกดอกออกผล ไม่งั้นถ้าคุยกันอีกคนลบมา หรือว่าเบรก ก็จะไม่เกิดธุรกิจเลย อันนี้มันแบบว่า อะเหยียบ ทุกคนก็เหยียบคันเร่งไปด้วยกัน มันเลยเกิดเป็นธุรกิจขึ้นมา” คุณเอิร์ท เล่า

จนเกิดเป็นร้าน คุ้มสึ เมื่อประมาณปี 2020 และเริ่มจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน จนตอนนี้ก็เปิดมาได้ 3 ปี 4 เดือน

จาก Cloud Kitchen มาสู่หน้าร้าน

คุ้มสึ เป็นร้านอาหารที่เน้นในเรื่องการทำอาหารอย่างเดียว แต่จะไม่ได้เน้นไปในเรื่องโปรดักต์ และไม่เน้นการบริการใดๆ ซึ่งคอนเซ็ปต์จะเป็น Cloud Kitchen เพราะด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไป จากต้องออกไปซื้อข้างนอกก็เปลี่ยนมาเป็นการสั่งเอาดีกว่า

“ผมว่าทุกคนในเมืองเป็นเหมือนผม ผมคิดว่าอันนี้มันมีโอกาส เรามองว่าอะไรที่มันสะดวก มนุษย์ตอบรับแน่นอน จนกว่ามันจะมีอะไรที่มันสะดวกกว่ามือถือ ดีลิเวอรีค่อยอาจจะม่องเท่งตอนนั้นเนอะ แต่ถ้าปัจจุบันคือที่สุดแล้วที่มันสะดวก” จากครัวกลางสู่หน้าร้าน เพราะต้องมีการทดลอง เนื่องจากบางพื้นที่มีความเหมาะที่จะทำ ซึ่งตอนนี้ คุ้มสึ มีหน้าร้านอยู่ประมาณ 3% โดยจะมีที่อารีย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สายลม Plum Condo และเลียบด่วนรามอินทรา

จุดกำเนิดแฟรนไชส์

เมื่อร้านมีความเติบโตแบบก้าวกระโดด สิ่งที่จะต้องตามมาเลยคือ แฟรนไชส์ คุ้มสึ ได้ทำแฟรนไชส์มากถึง 60 สาขา แต่ในการทำแฟรนไชส์ของเขานั้น ไม่ได้ทำแล้วขายไป แต่มีหลักคิด วิธีการ การจัดการ จนทำให้แฟรนไชส์เติบโตสู่ 60 สาขา โดยตัวคุณเอิร์ทเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมด จนมีความรู้สึกว่ามันตึงจนเกินไป ทั้งในเรื่องปฏิบัติ การดูแล การบริหารจัดการ ซึ่งคิดว่าการทำแฟรนไชส์น่าจะเป็นทางออกที่ดีได้อีกทางหนึ่ง

แฟรนไชส์คุ้มสึ เกิดจากความคิดอยากหาคนมาพาร์ตเนอร์ที่ต้องการอยากจะทำร้าน รักในการทำงาน และมาช่วยปั้นแบรนด์ได้จริงๆ ซึ่งทางคุณเอิร์ทไม่ได้มีความต้องการอยากขายแฟรนไชส์แล้วรวย แต่ต้องการที่จะทดลองระบบ อยากลองวิธีคิด ว่าจะสามารถเติบโตไปกับพาร์ตเนอร์ได้หรือไม่

“เขาจ่ายตังค์เรา แสดงว่าเขาต้องรักร้านเหมือนเรา อนุมานง่ายๆ จริงไม่จริงก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าผมคิดว่าคุณจ่ายมาแล้ว คุณต้องดูแล เพราะถ้าคุณไม่ดูแล คุณก็ขายไม่ได้” เขาเล่า

ในการทำแฟรนไชส์ให้คนอื่นดูแล ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปล่อยให้พาร์ตเนอร์ทำเองทั้งหมด แต่จะทำในเรื่องของการตลาด กราฟิก คิดโปรโมชัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินร้านมาก คนที่ดูแลก็มีหน้าที่ทำของให้ได้มาตรฐานของคุ้มสึ

แฟรนไชส์ตอนนี้มีอยู่ 3 รูปแบบ และมีราคาเริ่มต้นที่ 390,000 บาท และเมื่อซื้อแฟรนไชส์ในแต่ละแบบแล้ว สิ่งที่ได้จะมีเหมือนกันดังนี้

ได้สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า “คุ้มสึ” ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ทีม Set up ดูแลหน้างานให้ราบรื่นในวันเปิดร้าน สูตรอาหารและคู่มือปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ สื่อสนับสนุนการตลาดเปิดร้าน วัตถุดิบพร้อมขาย เมนูใหม่ๆ อัปเดตให้ฟรีตลอดอายุสัญญา ช่องทางขาย แบบ Online Delivery ผ่านทาง GRAB FOOD, LINEMAN, Foodpanda,

Robinhood และ Shopee food

แฟรนไชส์ 3 ปี ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ , งานก่อสร้างตกแต่ง และงานเดินระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล โดยราคาขึ้นกับแบบและข้อกำหนดของสถานที่

ซึ่งแฟรนไชส์ทั้ง 3 รูปแบบจะมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้

Cloud Kitchen

เป็นรูปแบบเริ่มต้น เป็นแบบออนไลน์ จะเหมาะสำหรับขนาดพื้นที่ 4 ตร.ม. ขึ้นไป

Take Away

เป็นรูปแบบ สั่งกลับบ้าน เหมาะสำหรับขนาดพื้นที่ 10 ตร.ม. ขึ้นไป โดยคนจะมา Pick up and go ซื้อแล้วเอากลับบ้าน

Restaurant

เป็นร้านอาหาร เหมาะสำหรับขนาดพื้นที่ 50 ตร.ม. ขึ้นไปทั้ง 3 รูปแบบจะต่างกันที่การตกแต่ง แต่ราคาที่เบากระเป๋าที่สุดจะเป็นตัว Cloud Kitchen เพราะเป็นรูปแบบออนไลน์ และเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่สนใจจะทำร้านอาหารนี้

ในการเลือกพาร์ตเนอร์ที่จะทำแฟรนไชส์ จะต้องดูซึ่งความพร้อม เพราะการที่มีเงินเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์ เพราะต้องการคนที่พร้อมทำงาน พร้อมที่จะเชื่อ พร้อมที่จะมีเวลา เพราะแค่คนมีเงินซื้อไปกลัวว่าจะทำให้แบรนด์ไม่มีความยั่งยืนมาพบกับแฟรนไชส์คุ้มสึ อย่างคุ้มๆ ได้ที่งาน Upskill Thailand 2023 “จักรวาลสร้างอาชีพ” วันที่ 6-9 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์